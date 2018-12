Voci di Natale | Il Volo in Libano per sostenere le truppe italiane

davidemaggio

(Di martedì 25 dicembre 2018) IlNuovo impegno televisivo dal sapore sociale per i ragazzi de Il. I tre tenorini, in attesa di prendere parte alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, saranno protagonisti didi2018, uno speciale music movie che andrà in onda su Rai 1 stasera alle 23.00.Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno infatti passato alcuni giorni in, nella base Unifil di Tiro, al fine dilein missione di pace e, per l’occasione, hanno deciso di condividere con il pubblico da casa le testimonianze e le emozioni dei soldati. Le storie e i momenti di vita quotidiana di chi si impegna ogni giorno per garantire serenità ai meno fortunati si incroceranno così con i grandi classici natalizi musicali, visto che a Ilspetterà il compito di intrattenere lecon il bel canto in modo tale da portare un po’ di ...