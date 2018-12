Voci di Natale : Il Volo in Libano per sostenere le truppe italiane : Il Volo Nuovo impegno televisivo dal sapore sociale per i ragazzi de Il Volo. I tre tenorini, in attesa di prendere parte alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, saranno protagonisti di Voci di Natale – Libano 2018, uno speciale music movie che andrà in onda su Rai 1 stasera alle 23.00. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno infatti passato alcuni giorni in Libano, nella base Unifil di Tiro, al fine di sostenere ...

Nainggolan - caso anche alla festa di Natale e in una riunione : si Vocifera che... : Non solo ritardi in allenamento. Secondo La Gazzetta dello Sport in un retroscena di quest'oggi, c'è anche altro dietro alla sospensione di Radja Nainggolan: 'Si parla di una riunione tecnica prepartita saltata, con tanto di visita in camera di un ...

Natale e altri equiVoci : trama - cast e trailer del film | 19 dicembre : Natale e altri equivoci è il film che Tv8 ci propone per il primo pomeriggio di oggi, 19 dicembre 2018. Andrà in onda dalle 14.20 ed è una commedia sentimentale prodotta in Canada e dal titolo originale A Very Merry Mix-Up. Diretta da Jonathan Wright, i protagonisti della pellicola sono Alicia Witt e Mark Wiebe. Prima di assistere alla visione, scopriamo qualche curiosità in più sul film Natale ed altri equivoci: trama, cast, trailer e come ...

Voci di Natale con il Volo a Natale su Rai1 (Anteprima Blogo) : ULTIMO MINUTO: Lo Speciale del Volo di Natale passa su Rai1prosegui la letturaVoci di Natale con il Volo a Natale su Rai1 (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 12 dicembre 2018 18:20.