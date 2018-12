Virtus Bologna-Grissin Bon Reggio Emilia | Serie A basket | orario d’inizio e come vederla

Brindisi Virtus Bologna - risultato live 43-40 - streaming video e tv : intervallo - basket - : Diretta Brindisi Virtus Bologna streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Serie A di basket, 11giornata , oggi sabato 22 dicembre, .

Basket - Champions League 2018-2019 : Virtus Bologna in Lituania - Venezia e Avellino in caccia di punti importanti per la classifica dei loro gironi : Per le tre italiane impegnate nella Basketball Champions League 2018-2019 comincia domani, con l’ottavo turno, il girone di ritorno. Bologna, Venezia e Avellino ripartono da ottime situazioni di classifica: la Segafredo ha vinto sette partite su sette, l’Umana e la Sidigas sono invece a quota cinque successi. Andiamo a scoprire meglio gli impegni delle tre formazioni nella coppa organizzata dalla FIBA: NEPTUNAS KLAIPEDA-SEGAFREDO ...

Neptunas Klaipeda-Virtus Bologna - Champions League basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Mercoledì 12 dicembre riprenderà dopo due settimane di pausa la basketball Champions League 2018-2019. Concluso il girone di andata, le tre formazioni italiane partecipanti scenderanno in campo per la prima giornata del ritorno e per l’ottavo turno complessivo. Ad aprire le danze sarà la Virtus Bologna, impegnata nell’insidiosa trasferta in Lituania contro il Neptunas Klaipeda. La formazione di Pino Sacripanti è in testa al gruppo D ...

Virtus Bologna Sassari - risultato live 43-42 - 20' - streaming video Rai : 3' quarto! - basket Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Virtus Bologna Sassari streaming video Rai: orario e risultato live della partita della Serie A di basket 9giornata , oggi domenica 9 dicembre, .

Diretta/ Pesaro Virtus Bologna - risultato finale 89-86 - streaming video e tv : vince Pesaro - basket Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Pesaro Virtus Bologna, info streaming video e tv: partita dal sapore storico all'Adriatic Arena, la Vuelle quest'anno sta facendo molto bene.

Basket - Champions League 2018-2019 : settimo sigillo per la Virtus Bologna che vince sul campo del Promitheas Patras : Settima vittoria consecutiva in sette partite per la Virtus Bologna che chiude a punteggio pieno l’andata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. La formazione di Pino Sacripanti ha dimostrato una grande maturità superando il Promitheas Patras con il punteggio di 85-95 al termine di una sfida durissima. La squadra greca, seconda in classifica dietro Aradori e compagni, ha ceduto soltanto negli ultimi minuti dopo ...

Promitheas-Virtus Bologna - Champions League basket 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Partita importante per la Virtus Bologna nella 7a giornata della fase a gironi della basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Stefano Sacripanti vola in Grecia per affrontare il Promitheas Patras nella sfida tra le prime due squadre del gruppo D. Bologna è ancora a punteggio pieno nella competizione, mentre gli ellenici hanno raccolto sei vittorie e una sconfitta e inseguono con un punto di distacco. Pietro Aradori e ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia a Friburgo per ripartire - sfida importante per la Virtus Bologna contro il Promitheas - Avellino accoglie il Ventspils : Settima e ultima partita del girone di andata per le tre formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2018-2019. Si comincia domani, martedì 20 novembre, alle 20.00 con la sfida tra Friburgo e Reyer Venezia e si prosegue mercoledì 21 novembre con Promitheas Patras-Virtus Bologna alle 18.30 e Avellino-Ventspils alle 20.30. Trasferta svizzera per la Reyer Venezia, reduce da una settimana difficile con le due sconfitte casalinghe ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino a Le Mans per la quinta vittoria - test importante per la Virtus Bologna contro Strasburgo : Sarà sfida Francia-Italia nella sesta giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. Avellino vola a Le Mans alla ricerca del quinto successo e di un ulteriore passo avanti in ottica qualificazione. La Virtus Bologna attende al PalaDozza il SIG Strasbourg nello scontro diretto tra prima e seconda del gruppo D. La formazione irpina, reduce dall’ottimo successo a Varese in campionato, è seconda nel gruppo A alle ...

Basket - Champions League 2018-2019 : cinquina della Virtus Bologna - battuto il Besiktas. Show di Taylor : Quinta partita in Basketball Champions League e quinta vittoria per la Segafredo Virtus Bologna. La formazione di Pino Sacripanti supera col punteggio di 90-94 il Besiktas, mantenendo così immacolato il proprio ruolino di marcia nella competizione organizzata dalla FIBA. Quattro sono gli uomini chiave del successo bolognese in terra turca: Tony Taylor, top scorer con 21 punti, Pietro Aradori, che ne assomma 16, Brian Qvale, che oltre ai suoi 15 ...

Basket - Champions 2019 : le partite della settimana di Virtus Bologna - Venezia e Avellino. Calendario - orari - programma e come vederle in tv : Tra domani, martedì 6 novembre, e mercoledì 7 novembre le formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2019 torneranno sul parquet per la 5a giornata della fase a gironi. La prima a scendere in campo sarà Venezia che volerà in Germania per affrontare i tedeschi del Telekom Baskets Bonn alle 20.00 di domani. Mercoledì toccherà alla Virtus Bologna, impegnata nella trasferta turca contro il Besiktas Sompo Japan alle 18.00, e ad ...