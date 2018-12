Vicenza | alla piccola Stella rubano tutti i risparmi 18 | 73 euro Ma i poliziotti la

Vicenza - 700 chili di cocaina consegnati alla ditta sbagliata : “Scambio di container per errore” : Sono stati sequestrati 700 chili di cocaina , per un valore di decine di milioni di euro, in un container destinato a una ditta del vicentino. A fare la scoperta è stato il titolare, estraneo ai fatti, che ha allertato le forze dell'ordine: "Forse un errore nella spedizione".Continua a leggere

Vicenza - rinuncia alla chemioterapia per salvare il figlio - muore dopo il parto : Aveva rinunciato alla chemioterapia per salvare il bambino che portava in grembo, ma dopo la nascita è stata sconfitta dalla malattia. Silvia Pozzan, mamma di 36 anni, è morta martedì scorso a Sossano,...