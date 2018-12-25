Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GINA PANDOLFO AUGURI E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO CONTINUA A MANTENERESI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI ARICCIA E PIU’ AVANTI TRA ALBANO LAZIALE E VIA SPINABELLA, VERSO Roma TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA, SEMPRE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-Roma RISOLTO L’INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE NORD PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-Roma RISOLTO L’INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE NORD PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SUALLA A1 FIRENZE-Roma PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, AL MOMENTO SONO SEGNALATE CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE NORD PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SUALLA A1 FIRENZE-Roma PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, AL MOMENTO SONO SEGNALATE CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE NORD PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BEN TROVATI E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE SULLA Roma FIUMICINO ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO A CASSINO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE, ATTIVA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, ISTITUITA ISOLA PEDONALE E CONSEGUENTE DIVIETO DI SOSTA FINO ALLE ORE 7 DI DOMANI 26 DICEMBRE NEL CENTRO CITTADINO A VITERBO OGGI E DOMANI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA A91 Roma FIUMICINO A ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO A CASSINO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE, ATTIVA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA A91 Roma FIUMICINO A ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma OGGI 25 DICEMBRE L’ORARIO DEL SERVIZIO DI BUS, TRAM, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA A91 Roma FIUMICINO A ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma OGGI 25 DICEMBRE L’ORARIO DEL SERVIZIO DI BUS, TRAM, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA A91 Roma FIUMICINO A ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma OGGI 25 DICEMBRE L’ORARIO DEL SERVIZIO DI BUS, TRAM, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE SULLA Roma FIUMICINO ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE SULLA Roma FIUMICINO ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 19 | 45
VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GINA PANDOLFO AUGURI E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 19:45 (Di martedì 25 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GINA PANDOLFO AUGURI E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO CONTINUA A MANTENERESI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA SULLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE E’ CHIUSA MA SOLTANTO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI LA RAMPA CHE CONSENTE L’INGRESSO SULLA A24 Roma-L’AQUILA LA CAUSA UN MURO PERICOLANTE IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO DI BUS, TRAM, METROPOLITANE, E IL SERVIZIO DELLA TRATTA URBANA DELLA Roma CIVITA CASTELLANA VITERBO HA RIPRESO ALLE 16.30 MA SI CONCLUDERÀ ALLE 21 LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, HA CONCLUSO IL SUO SERVIZIO ALLE 13, LE MEDESIME ...
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zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #25-12-2018 - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 19:45', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 25-12-2018 ore 19:30: VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 19… -
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