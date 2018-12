Val Badia per ogni stagione | passeggiate e piste da sci nelle Dolomiti

Sci alpino - il calendario delle gare in Val Gardena e Alta Badia. Gli orari e come vederle in tv : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018/19 saluta le Alpi francesi e si appresta a sbarcare sulle Dolomiti, per quattro giornate di grande spettacolo in territorio italiano. Gli atleti inizieranno nelle giornate di venerdì e sabato con un supergigante e la immancabile discesa libera sulla Saslong, mentre domenica toccherà allo splendido gigante della Val Badia, che anticiperà il gigante parallelo di lunedì. Quattro giornate di sci ad ...

Sci alpino - il calendario del fine settimana tra Val Gardena e Alta Badia. Programma e orari delle gare - come vederle in tv e streaming : La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa in Italia e sarà un fine settimana all’insegna della storia, perchè si correrà sulla mitica Saslong e poi sulla Gran Risa. Infatti venerdì e sabato sono in Programma in Val Gardena un Super G ed una discesa, mentre in Alta Badia ci sarà il classico gigante. Di seguito il Programma completo delle gare in Val Gardena e Alta Badia. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed ...

Val Badia - fienile avvolto e distrutto dalle fiamme : BOLZANO . Un incendio ha distrutto un fienile a La Valle, in val Badia. Il rogo è scoppiato poco dopo l'una di notte, sul posto sono intervenuti i corpi volontari dei vigili del fuoco della località, ...

Maltempo al Nord - allerta rossa in Veneto. Due morti in Valle d’Aosta e uno in Val Badia : Ferita in questi giorni di Maltempo, di cui comincia la conta dei danni, l’Italia fa i conti con una nuova perturbazione e il numero delle vittime che cresce con il passare delle ore. Due i morti in Valle d’Aosta per un albero caduto su un auto, un’altra vittima in Val Badia: è un anziano caduto da un tetto che stava riparando dopo i danni provocat...