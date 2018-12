Up & Down | lo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini | il giorno di Natale su Italia 1

Up&Down - quando i sentimenti sono uno spettacolo : Raccontare la normalità con chi, solo apparentemente, non è normale. Un tema, quello della disabilità, che presso il cinema di piazza Campo de' Fiori, malgrado il gelo, catalizzata un gruppo glam sul ...

Orologi. A. Lange & Söhne presenta il Datograph Up/Down “Lumen” : Affermare che il Datograph Up/Down Lumen di A. Lange & Söhne porta una nuova luce nell’orologeria non è un semplice modo di dire: frutto di un grande lavoro di design, questo nuovo modello, infatti, è stato studiato per rendere tutte le indicazioni visibili anche nell’oscurità grazie a un quadrante semitrasparente e alle indicazioni luminescenti: dalle lancette delle ore e dei minuti, a quella centrale del cronografo, completamente ...

"Up&Down" - al Politeama lo show della felicità : spettacoli ci sia la capacità di far sentire il pubblico *parte dello spettacolo*. La gente esce piangendo, emozionandosi, contenta di aver partecipato: sei dentro un meccanismo. Non sei andato solo a ...

Up&Down - lo show della felicità è un fenomeno. Il regista : “Sfruttiamo i disabili? Sì - perché sono una grande risorsa” : Andare a teatro, sedersi in quarta fila, o in quinta, il palco lì vicino, la giacca a vento sulle gambe accavallate e ritrovarsi – mezz’ora dopo, diciamo – in piedi a (tentare di) ballare il Gioca Jouer, indossando un cappellino rosso pieno di lucine intermittenti da Babbo Natale. A ottobre, però. Se non fosse disgustosamente riduttiva, una buona sintesi di Up&Down sarebbe questa. Via le regole che valgono là fuori, via i ...

DOMENICA IN/ Ospiti : Paolo Ruffini presenta il film "Up & Down" : "questa esperienza fa bene a me" (21 ottobre) : Il sesto appuntamento con la DOMENICA In di Mara Venier, a partire dalle 14. Cosa accadrà e quali Ospiti ci saranno? Ecco a seguire, tutte le anticipazioni.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:15:00 GMT)