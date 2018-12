Uno splendido quadretto di famiglia | i dolci auguri di Natale di Cristiano Ronaldo FOTO

Slittino - Felderer e Gufler impressionano a Calgary : gli azzurri ottengono Uno splendido podio in rimonta : rimonta pazzesca di Felderer e Gufler: gli azzurri passano dal settimo al terzo posto a Calgary nella Coppa del mondo juniores rimonta pazzesca di Leon Felderer e Lukas Gufler a Calgary. Nella seconda tappa di Coppa del mondo juniores, disputata nella notte italiana, i due azzurri salgono ancora una volta sul terzo gradino del podio come avevano già fatto nella prima delle due gare di Park City. La loro è una vera e propria impresa ...

Uno splendido video animato annuncia i duelli invernali su LoL : Fra l'altro la camaleonte curiosa, che sta entusiasmando numerosi giocatori di tutto il mondo, è anche la vera protagonista del video, il quale fa anche da promozione per la vecchia 'nuova' modalità ...

Biathlon - Dorothea Wierer si esalta a Pokljuka : l'azzurra si prende Uno splendido podio nella sprint : Per Dorothea Wierer è il podio numero 22 in carriera in una gara individuale di Coppa del mondo, il sesto nella sprint, il 35esimo includendo anche le staffette: le vale il pettorale giallo di leader ...

Biathlon - Dorothea Wierer si esalta a Pokljuka : l’azzurra si prende Uno splendido podio nella sprint : L’azzurra si piazza al secondo posto nella gara sprint di Pokljuka, battuta solo dalla finlandese Makarainen Una meravigliosa Dorothea Wierer sale sul podio a Pokljuka nella gara sprint. Perfetta al poligono, dove trova lo zero a terra e in piedi con il miglior shooting time e il miglior range time in assoluto, l’altoatesina va forte anche sugli sci ed è costretta ad arrendersi soltanto alla veterana finlandese Kaisa ...

Norvegia - avvistato Uno splendido cucciolo di renna bianchissimo : sembra proprio uscito da un racconto sul Natale [FOTO] : 1/9 ...

Curling - l’Italia spezza un digiUno durato 40 anni : splendido bronzo per gli azzurri agli Europei di Tallinn : La Nazionale maschile ha battuto la Germania nella finale per il terzo posto, permettendo agli azzurri di vincere una medaglia europea dopo 40 anni l’Italia del Curling maschile riscrive la storia. Dopo quasi quarant’anni di digiuno la Nazionale azzurra torna sul podio di un Europeo conquistando a Tallinn, in Estonia, una strepitosa medaglia di bronzo. Nell’edizione di Varese del 1979 Giuseppe Dal Molin, Andrea Pavani, Giancarlo Valt ed ...

Vela – Route du Rhum-Destination Guadeloupe : Gavignet dice addio con Uno splendido primo posto : Tre vittorie di classe, Sharp terzo e Gavignet dice addio con un primo posto nella Route du Rhum-Destination Guadeloupe Nelle ultime 24 ore Pointe-à-Pitre ha celebrato tre grandi vincitori, nella classe Rhum Multi, nella competitiva Class40 e nella divisione Rhum Mono della Route du Rhum-Destination Guadeloupe, la regata transatlantica in solitaria da 3.542 miglia nautiche. Nella classe amatoriale Rhum Multi, è stato il veterano francese ...

Dalla Calabria Uno splendido omaggio ai Ferragnez e al piccolo Leo : quando l’arte del tatuaggio incontra la moda [GALLERY] : Gabriele Pellerone, tatuatore calabrese, unisce l’arte del tatuaggio alla moda per omaggiare la famiglia “Ferragnez” con un’opera davvero unica Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate: con la loro storia d’amore, la famosissima fashion blogger ed il rapper italiano hanno fatto sognare tutti i loro seguaci e fan. Dalla nascita del piccolo Leone Lucia al matrimonio in Sicilia, la bellissima ...

Atleta dell’anno FISI 2018 - Sofia Goggia si aggiudica l’ambito premio : l’azzurra centra Uno splendido bis : La sciatrice azzurra ha vinto il premio Atleta dell’anno FISI 2018 grazie ai voti di tifosi e appassionati arrivati nel corso dell’ultimo mese La regina è ancora lei. L’Atleta dell’anno FISI 2018 è Sofia Goggia che si aggiudica così il premio per la seconda volta consecutiva, bissando il successo del 2017. La 25enne bergamasca è stata scelta dai tifosi e appassionati che a suon di voti inviati nell’ultimo mese all’indirizzo ...

Gol Quagliarella - altra prodezza dell’attaccante blucerchiato su Uno splendido assist di Saponara [VIDEO] : Gol Quagliarella – La Sampdoria ribalta tutto! Il vantaggio rossonero di Cutrone aveva fatto pensare a un pomeriggio difficile per i blucerchiati, che però hanno rimontato con Saponara e Quagliarella. L’attaccante campano ha ricevuto una splendida verticalizzazione di Saponara e ha freddato Donnarumma al volo col mancino. Quagliarella scores his 50th goal for Samp! #MilanSampdoria 1-2 . #SerieA ...

Nessuno si presenta al compleanno di Teddy : il caso diventa virale e i Suns gli fanno Uno splendido regalo : Il piccolo Teddy Mazzini invita 32 bambini alla sua festa di compleanno, ma non si presenta Nessuno: la sua triste foto diventa virale e i Phoenix Suns decidono di fargli uno splendido regalo A volte i bambini possono essere proprio cattivi. La storia del piccolo Teddy Mazzini è diventata virale in tutto il mondo nelle ultime ore. Il bambino aveva invitato alla propria festa di compleanno ben 32 amichetti, ma Nessuno di essi si è ...

Un fan crea Uno splendido DualShock 4 a tema Fallout 76 : Fallout 76 è in uscita tra meno di un mese e per riempire il tempo fino al lancio, una persona ha creato un controller a tema.Come segnala DualShockers, sulla pagina Facebook di Shed of Dreams, il progettista del controller ha scelto questa volta di creare un DualShock 4 che ricorda le armature potenziate che il vostro personaggio potrà indossare nel mondo di Fallout 76. Impreziosito dal logo Vault-Tec sulla retroilluminazione del controller e ...