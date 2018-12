Controlli agli esercizi pubblici : massima attenzione a fini preventivi da parte di Polizia di Stato - Vigili del fuoco e MUnicipale : ...sono state irrogate da parte dei Vigili del fuoco sanzioni per violazione delle norme antincendio e sono state riscontrate dai Vigili Urbani alcune anomalie nella gestione dei pubblici spettacoli, le ...

Controlli agli esercizi pubblici : massima attenzione a fini preventivi da parte di Polizia di Stato - Vigili del fuoco e Polizia MUnicipale : ...sono state irrogate da parte dei Vigili del fuoco sanzioni per violazione delle norme antincendio e sono state riscontrate dai Vigili Urbani alcune anomalie nella gestione dei pubblici spettacoli, le ...

Villa Loredan è il nuovo mUnicipio di Stra : Sarà un luogo amminiStrativo ma anche culturale: gli spazi ampi dell'edificio permettono infatti l'organizzazione di incontri pubblici e spettacoli.

Roma : MUnicipio VIII - targa ricorda sacrificio agente Iavarone : Roma – “Questa mattina in aula consiliare su proposta del Partito Democratico e delle altre forze di maggioranza, abbiamo votato all’unanimita’ un atto per intitolare una via a Roberto Iavarone. Roberto era un ufficiale di Polizia cresciuto a Tor Marancia deceduto il 18 settembre del 1984 per difendere i cittadini presenti all’aeroporto di Fiumicino dall’aggressione di un malintenzionato. Premiato con la ...

MUnicipio X : Domani secondo appuntamento con il Concerto Gospel di Marcello Cirillo e Demo Morselli : Roma – Domani alle 20.30 nella Chiesa di Regina Pacis ad Ostia, secondo Concerto Gospel. Patrocinato dal Municipio X, l’evento vede protagonisti Marcello Cirillo che è anche regista dell’iniziativa un vero e proprio heppening musicale. Con lui il Maestro Demo Morselli, in questo caso direttore artistico. A loro il compito di coordinare il gruppo musicale ed il coro della Bottega del Suono diretto dal Maestro Luca Proietti. La ...

Roma : da 27 dicembre centri invernali per bimbi in MUnicipio I : Roma – A partire dal 27 dicembre saranno aperti, anche quest’anno, i centri invernali organizzati dal Municipio Roma I Centro, per i bambini e ragazzi di eta’ compresa tra i 3 e i 10 anni. “Un servizio prezioso che manca a livello centrale e che invece come Primo Municipio abbiamo voluto organizzare, implementandolo rispetto agli scorsi anni, passando da 5 a 8 sedi. Perche’ se il lavoro richiede alle persone sempre ...

MUnicipio IX : inaugurato playground da sindaco Raggi : Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme al sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, al segretario generale del Coni, Carlo Mornati, e all’assessore capitolino alla Sostenibilita’ ambientale, Pinuccia Montanari, ha inaugurato un playground all’interno del Parco ‘Caduti per Trieste 5 e 6 novembre 1953’, nel IX Municipio. Si tratta della quinta struttura polivalente, realizzata con ...

Milano. Il MUnicipio 4 accende l’albero della legalità 2018 : “Anche quest’anno abbiamo realizzato l’albero della legalità. Un piccolo ma significativo gesto per ricordare gli agenti, i carabinieri, i magistrati

Liberato l'Auditorium di Scampia - la MUnicipalità : 'Vandalizzato - ora sia restituito al quartiere' : Servizi igienici danneggiati, impianto elettrico manomesso e attrezzature video sparite. Queste le condizioni in cui si presenta l'Auditorium di viale della Resistenza a Scampìa, da oggi Liberato dall'...

Umberti : Raggi intervenga per ripristino riscaldamenti aule IV MUnicipio : Roma – “Con l’ordine di servizio del 13 dicembre 2018, la Raggi ufficializza il riscaldamento nelle scuole dalle 8 alle 16, come se fosse una giornata ecologica. Peccato che le giornate ecologiche siano quattro. Ancora una volta si tenta di risparmiare e tagliare fondi togliendoli dai servizi essenziali come scuole e biblioteche, case di riposo e uffici. A pagare sono nuovamente i cittadini, in questo i caso piu’ piccoli ...

Venezia : partorisce dentro taxi - agente di polizia mUnicipale la assiste : Ieri sera una donna ha dato alla luce un bambino all’interno di un taxi a Venezia, a piazzale Roma, grazie all’aiuto di un agente della polizia municipale: la donna aveva chiamato un taxi per raggiungere l’ospedale ma improvvisamente le si sono rotte le acque. L’agente Simona Boscolo, che stava gestendo la viabilità, ha assistito la donna e ha chiamato il 118. La situazione ha richiesto un intervento urgente e per questo ...

Comitato Disabilità MUnicipio X - Roma : “Attraverso Te – Storie di Siblings” : Domenica 16 dicembre 2018, durante quello che è ormai diventato l’appuntamento annuale del “Comitato Disabilità Municipio X” di Roma, con il territorio, è stata presentata in anteprima nazionale, al multisala Cineland, alla presenza del Vice Sindaco di Roma Luca Bergamo, della presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e dei numerosissimi spettatori venuti ad assistere, la seconda, meravigliosa opera, scritta e diretta da Pamela Pompei, dal ...

Milano. In MUnicipio 7 Concerto Gospel giovedì 20 dicembre : Il Municipio 7 di Milano organizza un evento musicale di Natale. In collaborazione con la Fondazione Rosangela D’Ambrosio ONLUS, invita

Montesilvano - malore in un locale : muore maresciallo polizia mUnicipale - disposta l’autopsia : Grave lutto per la polizia municipale di Montesilvano, nella provincia di Pescara. Il maresciallo Sergio D'Alonzo, cinquantacinque anni, si è sentito male mentre si trovava in un locale di Silvi Marina ed è morto. Il sindaco: "Una notizia che tinge di tristezza tutta la comunità montesilvanese". disposta l'autopsia.Continua a leggere