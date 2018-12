Un posto al sole | Nina Soldano parla dello stop delle riprese

lanostratv

(Di martedì 25 dicembre 2018) Unalalleper le feste.svela il ‘dietro le quinte’ Si è fermata per Natale la produzione di Unal, la popolare soap di Rai3, in onda con cadenza quotidiana, dal lunedì al venerdì, alle 20.45. Una pausa che si è resa necessaria, in primis, per consentire agli attori di prendersi qualche giorno di riposo dai ritmi serrati. E a rompere il silenzio raccontandosi in un’intervista tutta ‘natalizia’ è stata l’attrice, che nella soap veste i panni di Marina. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo l’attrice ha infatti svelato:La produzione si ferma per qualche giorno, giusto il tempo per farmi fare una mini vacanza a New York. D’altronde, come i nostri fan sanno, la soap è sempre in onda anche nei giorni festivi, d’inverno e ...