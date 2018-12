Un Natale… disintossicante | gli auguri singolari di Elena Santarelli | “farò un po’ di

sportfair

(Di martedì 25 dicembre 2018)dice momentaneamente addio ai social: la moglie di Corradi augura un felice Natale con ‘pausa’ a tutti i suoi followersi è sempre fatta conoscere per la sua sincerità: la bella showgirl, moglie dell’ex calciatore Corradi, ha sempre risposto con sincerità, seppur dura, a giornalisti, follower ed haters. Dopo la scoperta della malattia del figlio,ha dovuto lottare anche con i leoni da tastiera, che non hanno fatto altro che criticarla ogni giorno per qualsiasi sua scelta.Stanca di tutto questo odio, laha deciso di mandare una bella frecciata a tutti gli haters, augurando un felice Natale a tutti i suoi followers in una maniera… insolita: “volevo augurare a tutti un “ sereno Natale “, cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita io farò un po’ ...