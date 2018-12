Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 25-12-2018 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio e buon natale la polizia keniota è convinta che la volontaria italiana Silvia Romano rapita il mese scorso nel villaggio di chakama nel sud-est del paese sia ancora vive che non sia stata portata fuori dal Kenya lo ha riferito in un briefing sulla sicurezza il comandante della polizia della Costa Noa mi vivanda rimaniamo all’estero in Libia attacco ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Wall Street crolla alla vigilia di Natale - 25 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Crollo della vigilia di Natale a Wall Street, risolto il giallo di Davoli , 25 dicembre 2018, .

Kenya - polizia 'Silvia Romano è viva ed è nel paese'/ Ultime Notizie - l'attivista è scomparsa da 35 giorni : Kenya, polizia "Silvia Romano è viva ed è nel paese", Ultime notizie, l'attivista è scomparsa da 35 giorni, precisamente dallo scorso 20 novembre

ETNA - ERUZIONE DEL VULCANO/ Video Ultime Notizie - più di 150 scosse fra cui una di M 4.0 : aeroporto chiuso : ETNA, Video ERUZIONE VULCANO: esplosioni e cenere, chiuso l'aeroporto di Catania. Le ultime notizie sull'attività eruttiva

Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno approvata con la fiducia del Senato la manovra tornata in terza lettura la camera tra pochi giorni ma le opposizioni sindacati attaccano la legge annunciano mobilitazioni mettendo in guardia sui sacrifici che secondo loro porterà nel futuro agli italiani dall’altra parte le fate di governo il premier Conte ...

Indonesia - oltre 370 morti per lo tsunami/ Ultime Notizie video - erutta il vulcano Krakatoa : "11mila sfollati" : tsunami in Indonesia dopo eruzione del vulcano Krakatoa: oltre 370 morti e mille feriti, allerta massima. Più di 11mila sfollati, l'emergenza continua