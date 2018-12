Tsunami Indonesia | il bilancio delle vittime sale a 429 | allarme sanitario per i

Tsunami in Indonesia - la strage di Natale : il bilancio delle vittime sale a 429 : È salito a 429 morti il drammatico bilancio dello Tsunami che ha colpito tre giorni fa le isole Indonesiane di Giava e Sumatra. I feriti sono oltre 1.400. Lo rende noto il portavoce...

Indonesia - oltre 370 morti per lo Tsunami/ Ultime notizie video - erutta il vulcano Krakatoa : "11mila sfollati" : tsunami in Indonesia dopo eruzione del vulcano Krakatoa: oltre 370 morti e mille feriti, allerta massima. Più di 11mila sfollati, l'emergenza continua

Tsunami Indonesia : tre équipe di MSF impegnate per curare i feriti : Al momento Medici Senza Frontiere (MSF) ha risposto con tre équipe all’emergenza post Tsunami in Indonesia: un’équipe sta supportando un centro di salute a Carita, una seconda è attiva in un’altra struttura a Labuan. Entrambe le località si trovano nel distretto di Pandeglang, una delle zone maggiormente colpite dal maremoto. In questo momento MSF sta ampliando il suo staff sanitario per rispondere ai bisogni della popolazione. ...

Indonesia - Oxfam : “I sopravvissuti hanno paura di un nuovo Tsunami - mentre cercano notizie dei dispersi : Oxfam è al lavoro per soccorrere la popolazione colpita dal devastante tsunami che si è abbattuto sullo stretto della Sonda tra Giava e Sumatra in Indonesia il 22 dicembre scorso, causando oltre 370 vittime, più di 1500 feriti, 128 dispersi e oltre 11 mila sfollati. Le comunità che vivono sulla costa dello Stretto hanno subito gli effetti più devastanti dello tsunami, causato dalle frane sottomarine seguite a un’eruzione ad Anak ...

Tsunami in Indonesia - quello che resta del palco dove suonava il gruppo rock sorpreso dall’onda anomala : Più di 250 persone stavano assistendo a un concerto del gruppo rock Seventeen, quando l’onda anomala causata dall’eruzione del vulcano Krakatoa, in Indonesia, le ha investite. Nel video, le immagini di ciò resta del palco e dell’area, con gli edifici distrutti e detriti sparsi ovunque. Volontari ed esercito sono alla ricerca dei dispersi tra cui, ancora, la moglie del cantante della band e il batterista. L'articolo Tsunami in ...

Tsunami in Indonesia - il bilancio si aggrava : almeno 373 morti - 128 dispersi : Sale a 373 morti il bilancio ancora provvisorio delle vittime dello Tsunami che ha sconvolto l'Indonesia, stando all'Agenzia Indonesiana per la gestione dei disastri. Il suo portavoce, Sutopo Purwo Nugroho, ha fatto sapere che al momento si contano 128 dispersi mentre i feriti sono 1.459.Al momento non si ha notizia di italiani coinvolti. "Noi italiani siamo vicini al popolo Indonesiano, con spirito di forte solidarietà e sincera amicizia ...

Tsunami IN INDONESIA - FURIA DEL VULCANO KRAKATOA : 280 MORTI/ Video ultime notizie : rischio nuove onde anomale : TSUNAMI in INDONESIA dopo eruzione del VULCANO KRAKATOA: oltre 281 MORTI e mille feriti, allerta massima. Estratto bimbo vivo da macerie dopo 12 ore

Indonesia - si teme per un nuovo Tsunami : In Indonesia l'emergenza non si è ancora placata. Il vulcano Krakatoa continua infatti ad eruttare con violenza; al momento sono oltre 200 le vittime della gigantesca onda di 20 metri, provocata proprio dall'attività del vulcano. Secondo gli esperti, a dare il via alla disastrosa ondata, sono stati una serie di fattori: non solo l'eruzione, ma anche una terribile frana sottomarina che ha fatto ingrossare il mare. Lo tsunami è partito pochi ...

Indonesia - la band distrutta dallo Tsunami - uno dei membri : “Mentre ero sott’acqua pregavo” : Le immagini dell'onda che ha travolta una band Indonesiana nel pieno di un concerto ha fatto il giro del mondo. Il gruppo si chiamava Seventeen ed era molto noto nel mondo del rock locale: stando a quanto riportano fonti come Reuters e BBC i membri sono tutti morti tranne il cantante Riefian Fajarsyah.Continua a leggere