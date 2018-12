Trump tira dritto | ' Lo shutdown andrà avanti finché non avremo il muro al confine col

Siria - Trump difende la scelta di ritirare le truppe Usa : 'L'Isis è stato sconfitto' : "In Siria saremmo dovuti restare tre mesi, e questo accadeva sette anni fa. Quando sono diventato presidente, l'Isis era scatenato. Ora l'Isis è fondamentalmente sconfitto e altri Paesi locali, ...

Cosa succede ora che Trump vuole ritirarsi dalla Siria : Mezzi americani nella città del nord della Siria Manbij (foto: DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images) Per il presidente degli Stati Uniti il suo compito in Siria è finito, l’Isis è stata sconfitta e non c’è più motivo di stare lì. Donald Trump ha fatto sapere alla sua maniera, con un tweet, lasciando la comunità internazionale nell’incertezza e creando parecchi grattacapi al Pentagono e all’interno del suo stesso partito. Con ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Trump ritira truppe dalla Siria : si dimette Jim Mattis - 21 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Trump ritira truppe dalla Siria: si dimette Jim Mattis. Voto Manovra al senato , 21 dicembre 2018,

Trump ritira le truppe dalla Siria : "Battuto l'Isis - nostri uomini stanno tornando" : Grandi eroi del mondo perchè si sono battuti per noi ma hanno ucciso l'Isis che è anche un male per il mondo. Siamo fieri di averlo fatto e ci stanno guardando da lassù e non c'è nessuno più felice e ...

CAOS SIRIA/ Jean : se Trump si ritira sarà guerra totale tra Arabia - Turchia e Iran : Donald Trump ha annunciato il ritiro delle truppe americane dalla SIRIA: sarebbe una mossa che trascinerebbe tutto il Medio oriente nel CAOS.

Trump ritira le truppe dalla Siria e abbandona i curdi : Gli Stati Uniti lasciano alla Russia e all’Iran la possibilità di godere dei frutti del loro intervento a sostegno di Assad. La Turchia ne approfitterà a spese dei curdi. Leggi

Trump ha deciso di ritirare i soldati Usa dalla Siria - la Russia ringrazia : 'È una pietra miliare che può evolversi nella reale prospettiva di una soluzione politica', ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, in un comunicato diffuso ...

Trump ritira i soldati dalla Siria. Iran e Stato islamico festeggiano : New York. Il presidente Donald Trump mercoledì ha annunciato il ritiro delle truppe americane dalla Siria. “Abbiamo sconfitto lo Stato islamico in Siria, era la mia unica ragione per rimanere laggiù durante la presidenza Trump”, ha tuittato. Non si conoscono ancora i tempi, ma il ritiro sarà “comple

Uccisione Khashoggi - Trump sta con l'Arabia Saudita : Grande alleato - investirà 450 miliardi negli Usa : Il comunicato di Trump, dopotutto, iniziava così: "Prima l'America! Il mondo è un posto molto pericoloso!"; il presidente poi citava l'Iran e la sua guerra per procura contro l'Arabia Saudita in ...

Casa Bianca ritira accredito a reporter Cnn dopo il duro diverbio con Donald Trump : La Casa Bianca ha annunciato di aver sospeso "fino a nuovo ordine" l'accredito a un giornalista della Cnn in seguito allo scambio di battute avuto con il presidente Donald Trump nel corso della conferenza stampa organizzata per commentare i risultati delle elezioni di Midterm. "Mi è appena stato negato l'accesso alla Casa Bianca", ha confermato su Twitter il reporter, Jim Acosta, spesso nel mirino del presidente quando parla di 'fake ...

Trump contro "la triade della tirannia" : Nuove sanzioni americane contro Nicaragua, Cuba e Venezuela. Ad annunciarle è John Bolton, consigliere per la Sicurezza Nazionale e uomo forte dell'amministrazione Trump. Una "triade della tirannia" ha detto, annunciando nuove sanzioni contro i tre paesi che rappresentano "forze distruttive di oppressione, socalismo e totalitarismo". Per il Venezuela le sanzioni riguarderanno il commercio di oro - l'industria dell'oro è accusata di ...