Trump | «Povero me | sono solo» E attacca tutti | dalla Fed a Babbo Natale

Elezioni Usa - povero Trump e povera America : Elezioni Usa, povero Trump e povera America – In America, Trump ha perso la maggioranza alla Camera e l’ha conservata al Senato. Non è la prima volta che succede, è capitato a quasi tutti i suoi predecessori. Gli Americani, fedeli alla loro antica costituzione, non hanno ancora capito quello che i francesi, anche se in ritardo di un paio di decenni, hanno capito dell’errore di De Gaulle, Debré e Duverger, padri della ...