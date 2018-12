Tragedia in volo | cade elicottero | morta la coppia ‘vip’ della politica

caffeinamagazine

(Di martedì 25 dicembre 2018) Martha Erika Alonso, governatrice dello stato messicano di Puebla, ènella notte italiana tra lunedì e martedì a causa dello schianto dell’su cui stava viaggiando. Insieme a lei sono morti anche suo marito, il senatore Rafael Moreno Valle, i due piloti e un terzo passeggero. L’incidente si è verificato poco dopo il decollo, nell’area di Puebla. Non si conoscono ancora le cause e finora i giornali locali hanno parlato di un «problema tecnico» non meglio specificato.Alonso aveva 45 anni, era iscritta al partito di centrodestra PAN ed era stata la prima donna a diventare governatrice nello stato di Puebla. La sua morte è stata confermata anche dal presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, che su Twitter ha promesso di avviare un’indagine per scoprire le cause dell’incidente e «attuare di conseguenza». (Continua dopo la foto)Quello in cui èMartha ...