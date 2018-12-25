Traffico Roma del 25-12-2018 ore 20 | 00

Traffico Roma del 25-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI. ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN VIA DI FIORANELLO – STRADA CHE COLLEGA LA VIA ARDEATINA ALL’APPIA NUOVA – DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE CONTINUA A MANTENERSI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE CONTINUA A MANTENERSI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E SULLA TANGENZIALE DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E SULLA TANGENZIALE DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE NON CI SONO NOVITÀ SOSTANZIALI, POCO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. SULLA A1 Roma FIRENZE ATTENZIONE, UN INCIDENTE PROVOCA CODE PER CIRCA 1 KM TRA Roma NORD E PONZANO RomaNO SORATTE IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE NON CI SONO NOVITÀ SOSTANZIALI, POCO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. SULLA A1 Roma FIRENZE ATTENZIONE, UN INCIDENTE PROVOCA CODE PER CIRCA 1 KM TRA Roma NORD E PONZANO RomaNO SORATTE IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO I DISAGI CHE HANNO INTERESSATO SOPRATTUTTO IL RACCORDO ANULARE. MOMENTO QUINDI DI TRANQUILLITÀ PER IL Traffico, ANCHE SE LA POLIZIA LOCALE SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO E SULLA TANGENZIALE EST IL Traffico E’ TORNATO NELLA NORMA; SULLA TANGENZIALE A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE , E’ ANCORA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE DECISAMENTE CONGESTIONATO IL Traffico SUL GRA : IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E POI CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD SINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA, A SEGUIRE ALTRE CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA. ANCHE IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE SONO INIZIATI GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL NATALE, UN AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SI REGISTRA , IN PARTICOLARE SUL GRA, DOVE ABBIAMO, IN CARREGGIATA INTERNA , RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA Roma-L’AQUILA E A SEGUIRE DALLA TUSCOLANA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BUON NATALE CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, UN AUMENTO DEL Traffico È PREVISTO A RIDOSSO DELL’ORA DI PRANZO PER GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL NATALE. A SAN PIETRO IN PIENO SVOLGIMENTO NELLA BASILICA VATICANA, LA MESSA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BUON NATALE POCO IL Traffico IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, UN AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE È PREVISTO A RIDOSSO DELL’ORA DI PRANZO PER GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL NATALE. A SAN PIETRO IN PROGRAMMA TRA POCO ALLE 10.30, NELLA BASILICA VATICANA, LA SANTA MESSA DI ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BUON NATALE NON C’È Traffico IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, UN AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE È PREVISTO A RIDOSSO DELL’ORA DI PRANZO PER GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO NATALE. A SAN PIETRO IN PROGRAMMA ALLE 10.30, NELLA BASILICA VATICANA, LA SANTA MESSA DI NATALE, ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BUON NATALE NON C’È Traffico IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, UN AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE È PREVISTO A RIDOSSO DELL’ORA DI PRANZO PER GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO NATALE. A SAN PIETRO IN PROGRAMMA ALLE 10.30, NELLA BASILICA VATICANA, LA SANTA MESSA DI NATALE, ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 20 | 00
VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 20:00 (Di martedì 25 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI. ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN VIA DI FIORANELLO – STRADA CHE COLLEGA LA VIA ARDEATINA ALL’APPIA NUOVA – DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA TOR DI SASSO PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI. SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA L’USICTA PARIOLI E LO SVINCOLO SALARIA; CI SONO POI INCOLONNAMENTI DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI. A PROPOSITO DELLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE È CHIUSA – MA SOLTANTO PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI – LA RAMPA CHE CONSENTE L’INGRESSO SULLA A24 Roma L’AQUILA. LA CAUSA UN ...
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