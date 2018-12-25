Traffico Roma del 25-12-2018 ore 12 | 30

Traffico Roma del 25-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BUON NATALE CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, UN AUMENTO DEL Traffico È PREVISTO A RIDOSSO DELL’ORA DI PRANZO PER GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL NATALE. A SAN PIETRO IN PIENO SVOLGIMENTO NELLA BASILICA VATICANA, LA MESSA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BUON NATALE POCO IL Traffico IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, UN AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE È PREVISTO A RIDOSSO DELL’ORA DI PRANZO PER GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL NATALE. A SAN PIETRO IN PROGRAMMA TRA POCO ALLE 10.30, NELLA BASILICA VATICANA, LA SANTA MESSA DI ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BUON NATALE NON C’È Traffico IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, UN AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE È PREVISTO A RIDOSSO DELL’ORA DI PRANZO PER GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO NATALE. A SAN PIETRO IN PROGRAMMA ALLE 10.30, NELLA BASILICA VATICANA, LA SANTA MESSA DI NATALE, ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BUON NATALE NON C’È Traffico IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, UN AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE È PREVISTO A RIDOSSO DELL’ORA DI PRANZO PER GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO NATALE. A SAN PIETRO IN PROGRAMMA ALLE 10.30, NELLA BASILICA VATICANA, LA SANTA MESSA DI NATALE, ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BUON NATALE CIRCOLAZIONE REGOLARE E SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. SULLA TANG. EST È SEMPE CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER LE PROVENIENZE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BUON NATALE CIRCOLAZIONE REGOLARE E SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. SULLA TANG. EST È SEMPE CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER LE PROVENIENZE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BUON NATALE CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. SULLA TANG. EST È SEMPE CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO E BUON NATALE CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. SULLA TANG. EST È SEMPE CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DELLA ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico IN TANGENZIALE EST, CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLE A24, E PIÙ AVANTI SU VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI; E PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, DA QUALCHE GIORNO, LO RICORDIAMO È CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. Traffico IN TANGENZIALE EST, CODE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO URBANO DELLE A24, E PIÙ AVANTI SU VIALE CASTRENSE TUTTO VERSO SAN GIOVANNI; E PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE, DA QUALCHE GIORNO, LO RICORDIAMO È CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SI PRESENTA NEL COMPLESSO SCORREVOLE IL TRAFFCICO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE ANCHE OGGI, BLOCCO DEL Traffico ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI, DUNQUE, FINO ALLE 20:30 FERMI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI SINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA EURO 2. E DA ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SI PRESENTA NEL COMPLESSO SCORREVOLE IL TRAFFCICO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE ANCHE OGGI, BLOCCO DEL Traffico ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI, DUNQUE, FINO ALLE 20:30 FERMI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI SINO ALL’EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA EURO 2. E DA ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER ALCUNI INCIDENTI UNO AVVENUTO IN PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA NOLA IN PROSSIMITÀ DI VIA LA SPEZIA, E L’ULTIMO IN VIA NOMENTANA AD ALTEZZA DI VIA DEI VILLINI SIAMO NEI PRESSI DI PORTA PIA ANCHE OGGI, BLOCCO DEL Traffico ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER ALCUNI INCIDENTI UNO AVVENUTO IN PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA NOLA IN PROSSIMITÀ DI VIA LA SPEZIA, E L’ULTIMO IN VIA NOMENTANA AD ALTEZZA DI VIA DEI VILLINI SIAMO NEI PRESSI DI PORTA PIA ANCHE OGGI, BLOCCO DEL Traffico ...
Traffico Roma del 24-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN CITTÀ RALLENTAMENTI PER DUE DIVERSI INCIDENTI UNO AVVENUTO A SAN GIOVANNI IN VIA NOLA AD ALTEZZA DI VIA LA SPEZIA. L’ALTRO A PORTA PIA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI VILLINI LE ALTRE NOTIZIE: ATTIVO ANCHE OGGI, SINO ALLE 20:30 IL BLOCCO DEL Traffico PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 12 | 30
VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 12:30 (Di martedì 25 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE SONO INIZIATI GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL NATALE, UN AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SI REGISTRA , IN PARTICOLARE SUL GRA, DOVE ABBIAMO, IN CARREGGIATA INTERNA , RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA Roma-L’AQUILA E A SEGUIRE DALLA TUSCOLANA ALL’ARDEATINA; RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMIICNO AL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD, E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA L’OSPEDALE S.ANDREA E VIA DI BOCCEA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANG. EST, IN DIREZIONE S.GIOVANNI, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI SINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E A SEGUIRE DA SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE. SEMPRE A PROPOSITO DELLA SULLA TANG. EST RICORDIAMO CHE È SEMPE CHIUSA L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO ...
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