Torino | auto contro un muro | Alice muore a 24 anni L’amica alla guida aveva assunto

Torino - 26enne muore in scontro auto : 10.00 Un ventiseienne è morto la notte scorsa in un incidente stradale nella zona di Castellamonte (Torino) lungo la provinciale 222. La donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita. Era alla guida della sua autovettura che, per cause in via di accertamento, all'incrocio con la provinciale 57 ha urtato frontalmente un'altra auto. A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri.

Scontro tra auto a Barolo : nove feriti di cui 2 gravi portati a Torino e Alba : Scontro tra 2 auto a Barolo in via Crosia 38 alle 18 di giovedì 20 dicembre. nove le persone coinvolte di cui due ferite in maniera grave. Uno di questi è stato elitrasportato al Cto in codice rosso ...

Salta l’incontro con Fca sul futuro dell’auto a Torino : “Il rischio ecotassa sui diesel cambia tutto” : Salta all’ultimo momento il consiglio straordinario congiunto di Regione e Comune sul futuro di Fca a Torino e in Piemonte. In mattinata il presidente il del Consiglio regionale Boeti ha ricevuto una lettera firmata da Pietro Gorlier, responsabile Fca per Europa,Africa e Medio Oriente in cui si declina l’invito a causa dello scenario di incertezz...

Fca rinnova collaborazione con Politecnico Torino per corso di laurea in Ingegneria dell'Auto : Torino - Fca e il Politecnico di Torino hanno esteso fino al 2022 la collaborazione nata nel 1999 per offrire agli studenti una solida preparazione tecnico-scientifica generale per...

Incidente tra una volante della Polizia e un’auto a Torino - coinvolti tre giovani della Primavera della Juventus [GALLERY] : Violento scontro tra le strade di Torino che vede coinvolti tre giovani calciatori della Primavera della Juventus Un’auto della Polizia a Torino è rimasta coinvolta, assieme ai due agenti a bordo, in un Incidente con una vettura su cui si trovavano tre giovani calciatori della Primavera della Juventus. Markovic, Makoun e Serrão si sono scontrati con la volante delle forze dell’ordine che viaggiava a sirene spiegate. Per fortuna ...

Fiat 500 Elettrica - Torino torna capitale dell'auto : Il piano di investimenti annunciato dall'ad di Fca Mike Manley nelle scorse settimane ha incendiato gli entusiasmi degli alfisti, che hanno saputo di un nuovo suv in produzione nei prossimi anni a Pomigliano d'Arco. Di portata forse maggiore, tuttavia, è l'intenzione del gruppo Fca di produrre nello stabilimento di Mirafiori, in provincia di Torino, la futura Fiat 500 Elettrica. Per alcuni è addirittura una scelta epocale: prima di spiegarne i ...

Smog Torino : torna il blocco delle auto - ma il vento ridurrà le PM10 : Da otto giorni consecutivi Smog oltre i limiti dei 50 microgrammi al metro cubo a Torino e domani torna il blocco del traffico fino ai veicoli euro 4 diesel, sospeso oggi per lo sciopero del trasporto pubblico locale. Sembra scongiurato, tuttavia, che il semaforo antiSmog da arancio passi al colore rosso, come previsto dopo 10 giorni di sforamento: da domani e’ atteso un cambiamento del tempo, con vento forte anche in pianura. E’ ...

Torino - l'Autoritratto di Leonardo in mostra nei weekend : L'annuncio della direttrice dei Musei Reali, Pagella. Il celebre dipinto, ora sotto analisi diagnostiche, sarà esposto con cadenza fissa nel caveau della Biblioteca Reale

A Torino debutta su strada l’auto a guida autonoma : Torino è una delle prime città in Italia ad aver sperimentato l’auto a guida autonoma per le strade del centro. L’occasione è stato il VTM – Vehicle and Transportation Technology Innovation Meetings – la manifestazione dedicata alla mobilità del futuro che si è tenuta in questi giorni nel capoluogo piemontese. Durante il primo breve viaggio sperimentale nel traffico del capoluogo piemontese, l’auto con a bordo il ...

Torino - lascia per mesi sull’auto della ex peluche giganti : arrestato per stalking : Un giovane di ventisette anni è stato arrestato per stalking nella provincia di Torino: lasciava peluche di un metro sul parabrezza della macchina della ex fidanzata con biglietti d’amore e si era addirittura tatuato il volto di lei sulla spalla. Ma lei, esasperata, ha deciso di denunciarlo ai carabinieri.Continua a leggere

Guida autonoma - Torino - il prototipo di Livello 3 brucia il rosso in diretta : Guida assistita con gaffe istituzionale per le strade di Torino. In occasione del Vehicle and Transportation Technology Innovation Meeting, dedicato al futuro della mobilità, un prototipo con un sistema di assistenza alla Guida di Livello 3 ha superato un semaforo di corso Castelfidardo nonostante il rosso.Cose da social. Il tutto è stato pubblicato in diretta da Chiara Appendino sulla sua pagina Facebook (il passaggio col rosso è al minuto ...

