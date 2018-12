Terremoto | nuova eruzione dell’Etna con un forte sciame sismico | per Catania è un Natale

Etna : prosegue l'eruzione. Nuova intensa scossa di Terremoto in serata - 24 dicembre 2018 : prosegue senza sosta l'eruzione dell' Etna iniziata questa mattina, in questa insolita vigilia di Natale. Ceneri, lapilli e fontane di lava stanno interessando le aree sommitali del vulcano siciliano...

Nuova scossa di Terremoto nel Catanese : 18.56 Un evento sismico di magnitudo 4.3, è stato registrato dall'Ingv in provincia di Catania. L'evento - con epicentro localizzato tra i Comuni di Zafferana Etnea, Milo e Santa Venerina - è stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche del Dipartimento della Protezione civile, al momento, non sono stati segnalati danni. E' dalle 8.30 di questa mattina che le reti di monitoraggio Ingv registrano scosse con magnitudo 4, la maggior parte ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.1 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 07:33:57 ora italiana (17:33:57 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 in Papua Nuova Guinea sembra essere il primo su Meteo Web.