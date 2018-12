Terremoto | “Il sisma in Centro Italia dimenticato”

Nucleare - Isin : “Il Terremoto in Slovenia ‘non tocca’ la centrale di Krko” : La scossa di terremoto registrata ieri pomeriggio in Slovenia, con epicentro a circa 10 km dalla citta’ di Pivka, non e’ stata registrata dalla strumentazione antisismica della centrale Nucleare di Krko e, quindi, non ci sono state conseguenze di alcun tipo sull’impianto e la sua sicurezza. Lo ha comunicato il Governo sloveno all’Isin (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione) che si e’ ...