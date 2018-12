Terremoto Centro Italia | ancora precarie condizioni e attesa case

Sciame sismico sull’Etna : scosse di Terremoto con epicentro a Milo [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto - tre scosse nel cuore dei Balcani : epicentro tra Serbia e Romania - paura a Belgrado e Timi?oara [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Terremoto Centro Italia : crolla edificio inagibile a Pollenza : crollato a Pollenza (Macerata) un edificio dichiarato inagibile a causa del Terremoto in Centro Italia: sul posto personale e mezzi dei vigili del fuoco di Macerata, che hanno assistito gli abitanti della casa vicina e messo in sicurezza la strada. L'articolo Terremoto Centro Italia: crolla edificio inagibile a Pollenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto nel Centro Italia - un'altra scossa magnitudo è 2.7 : un'altra scossa di Terremoto . Dopo quella di ieri di magnitudo 3.6 con epiCentro nella zona di Apecchio , un'altra segnalazione oggi alle 12.27 con una scossa di magnitudo 2.7 è avvenuta a sette ...

Terremoto Centro Italia : a Cittareale riaprono corso e piazza : A 2 anni dal Terremoto in Centro Italia, riaprono alla circolazione corso Vittorio Emanuele e la piazza S. Maria di Cittareale, uno dei comuni del Reatino più colpiti dal sisma: il sindaco, Francesco Nelli, ha firmato l’ordinanza che riduce l’attuale zona rossa. “E’ un grande giorno per il nostro comune e soprattutto per il nostro capoluogo, permangono ovviamente gravi inagibilita’ nel Centro storico, come ad ...

Urbino - Terremoto di magnitudo 3.6. Epicentro ad Apecchio - avvertito anche in Umbria : La scossa è stata registrata oggi pomeriggio poco prima delle 19 e non ha causato danni.Continua a leggere

Terremoto - paura al Centro/Nord nel giorno del Solstizio d’Inverno : forte scossa tra Marche e Romagna - avvertita anche in Umbria e Toscana [LIVE] : paura al Centro/Nord Italia nel pomeriggio del Solstizio d’Inverno: pochi minuti fa, precisamente alle 18:50, una scossa di Terremoto di magnitudo stimata preliminarmente 4.0 dall’INGV, ha scosso l’area settentrionale della Provincia di Pesaro e Urbino, vicino al confine con l’Emilia Romagna e con San Marino. La scossa è stata avvertita anche nelle zone interne della Toscana e nell’Umbria settentrionale. Al momento ...

“Amatrice - il borgo tradito” : a quasi due anni dal Terremoto del Centro Italia lo speciale di Sky Tg24 sulla ricostruzione del post sisma : Ventiquattro agosto 2016, ore 3.36: nella notte un potente sisma colpisce il Centro Italia e distrugge il borgo di Amatrice. A oltre due anni di distanza, cosa ne è di quel paese? A che punto è la ricostruzione? Lo racconta lo speciale Sky Tg24, Amatrice Il borgo Tradito, in onda stasera, giovedì 20 dicembre, alle 21 su Sky Tg24. Nell’approfondimento, condotto da Alessio Viola, Sky Tg24 torna sui luoghi del disastro, per raccontare quanto è ...

Terremoto - scossa nelle Isole Eolie : epicentro vicino Lipari [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Maltempo : nevica nelle zone colpite dal Terremoto in Centro Italia - difficoltà nelle Sae : Le precipitazioni nevose che stanno interessando da ieri il Centro/nord hanno raggiunto anche le zone del Reatino colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. nevicata abbondante nella notte ad Amatrice, ad Accumuli, e relative frazioni. In una nota il Comitato Illica vive denuncia che “per il terzo anno consecutivo il Governo, il commissario, i governatori e i sindaci non sono riusciti a far fronte al gelo e le bufere di neve, assolutamente ...

Scossa di Terremoto a Reggio Calabria - epicentro a Cardeto [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto - Salvini scrive a cittadini Centro Italia : “Non ho mai smesso di pensare a voi” : il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera aperta ai cittadini dell’Italia centrale, con particolare riferimento a chi è stato colpito dal Terremoto. La lettera è stata pubblicata oggi nel Corriere dell’Umbria diretto da Davide Vecchi e alle altre edizioni provinciali dello stesso quotidiano. “Dopo la campagna elettorale non ho smesso di girare le città e le piazze. E non ho smesso di pensare alle vostre terre ...

Scossa di Terremoto a Reggio Calabria - epicentro a Santo Stefano in Aspromonte [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto : Castelluccio chiede un centro di aggregazione : “A Castelluccio vogliamo realizzare un centro di aggregazione definitivo che possa essere utile per riunire la locale comunita’, ma anche come luogo di culto o per ospitare i visitatori in caso di maltempo o per altre esigenze“: a chiederlo e’ la “Onlus per la vita di Castelluccio”. “E’ fondamentale – spiega il vicepresidente dell’associazione Fabio Brandimarte – realizzare una ...