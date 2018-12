Tenta di rubare in panetteria a Lanusei | arrestato uomo armato di martello

Tenta di rubare un'opera di Banksy al MuDeC ma viene bloccato all'uscita : Aveva sostituito l'originale con una copia e stava uscendo dal MuDeC con un'opera di Banksy. Fortunatamente uno degli addetti alla vigilanza se ne è accorto e ha dato l'allarme: l'uomo, un romeno ...

Rovereto - Tenta di rubare due bici costose : il proprietario lo 'arresta' : Rovereto. È stato arrestato dalla polizia per tentato furto in abitazione un cittadino straniero di 29 anni, presente in Italia senza fissa dimora, sorpreso a rubare due costose biciclette all'interno ...

Roma : Tenta di rubare caldaia ma viene colto in flagrante - arrestato : Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 58enne, originario della provincia di Ancona ma residente ad Aprilia, con l’accusa di furto aggravato. L’uomo si e’ introdotto furtivamente all’interno di un’abitazione, in fase di ristrutturazione, in via Filippo Re, per asportare la caldaia nuova e installata da poco, ma e’ stato sorpreso dal proprietario che lo ha ...

Roma : Tenta di rubare telefono distraendo cassiere - un arresto : Roma – Si e’ introdotto all’interno di un minimarket di Roma e, con la scusa di farsi mostrare un prodotto, ha fatto allontanare dal bancone il cassiere, un cittadino del Bangladesh 48enne, e gli ha rubato lo smartphone, poggiato sul cassetto del registratore di cassa. Con questo trucco pensava di farla franca, un cittadino tunisino di 25 anni che, una volta scoperto, nel tentativo di divincolarsi, ha preso a spintoni e a pugni ...

Tentano di rubare un motociclo - 3 arresti a Catanzaro : Catanzaro - Diversi movimenti sospetti adottati da tre persone, noti alle Forze dell'Ordine, hanno attirato l'attenzione dei Carabinieri della Stazione di S. Maria, che con il supporto di personale ...

Brasile. Tenta di derubare una lottatrice - ma finisce malissimo : È accaduto pochi giorni fa a Manaus, capitale dello stato brasiliano di Amazonas, nel nord est del paese: Sabrina Leite, lottatrice di 22 anni, è stata aggredita da due uomini in motocicletta che le hanno chiesto di consegnarle il cellulare, come spiega il quotidiano brasiliano O Globo. La giovane è riuscita a rifugiarsi in casa. I due assalitori sono fuggiti, ma un’automobilista che aveva assistito alla scena ha urtato la moto provocando ...

Tentano di rubare attrezzatura in scuola - due arresti : È da poco passata la mezzanotte, le luci nei condomini si spengono e le strade progressivamente si svuotano: l' occasione è propizia per tentare di accedere ai locali dell'istituto comprensivo 'Ilaria ...

Sorprese in casa a rubare - fuggono Tentando di travolgere il padre della proprietaria di casa : Una diciassettenne nata in Spagna e residente nel campo nomadi di strada del Drosso è stata sorpresa nelle scorse ore da un cittadino italiano mentre rubava insieme a una complice all'interno dell'...

Campobello - Tentano di rubare un'auto. Arrestati dai carabinieri due extracomunitari : Hanno manomesso e danneggiato tre auto prima di completare l'opera con una quarta, che stavano cercando di rubare avviando il motore tramite l'utilizzo di un cacciavite. I carabinieri della stazione ...