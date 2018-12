Tennis | Mubadala World Tennis Championship 2018 | Rafael Nadal e Novak Djokovic si

Mubadala World Tennis Championship – Derby Williams all’esordio - Serena non vede l’ora : “felicissima - 1° turno speciale” : Esordio speciale nel Mubadala World Tennis Championship per Serena Williams: la Tennista americana sfiderà la sorella Venus al primo turno Dopo la finale persa agli US Open contro Naomi Osaka, con il conseguente strascico di polemiche che si è portata dietro, Serena Williams ha deciso di chiudere in anticipo la sua stagione, al fine di potersi preparare al meglio in vista del 2019. La Tennista americana però tornerà in campo prima della ...