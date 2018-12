Tennis | Australian Open 2019 | Richard Gasquet e Jozef Kovalík danno forfait per il primo

Tennis - Australian Open : arriva il tie-break nel set decisivo : Anche gli Australian Open aboliscono set a oltranza. A partire dalla prossima edizione, in programma dal 14 al 27 gennaio, lo slam aussie concluderà il set decisivo con un super tie-break a 10 punti, ...

Tennis - l’Australian Open vara il super tie-break all’ultimo set : in difesa delle maratone resta solo il Roland Garros : La colpa originaria è di Ricardo Alonso González, detto Pancho. Un ragazzone di Los Angeles alto un metro e 91 centimetri che imparò a giocare a Tennis da autodidatta e tra gli Anni 40, 50 e 60 vinse 12 titoli dello Slam. Gonzalez è stato definito da Sport Illustrated “l’uomo che vorresti al servizio per salvare l’umanità”. Grazie alla sua altezza, aveva una battuta micidiale che gli consentiva di non prendere ...

Tennis - l'Australian Open si adegua : dal 2019 super tie-break a 10 punti : MELBOURNE - Niente più long set. Anche l'Australian Open cede al super tie-break introdotto per la prima volta in uno slam agli Us Open. Due mesi fa era toccato a Wimbledon , ora anche il torneo ...

Tennis – Sergio Tacchini presenta la nuova linea per gli Australian Open 2019 [GALLERY] : Sergio Tacchini presenta la nuova linea Tennis indossata a Melbourne dagli atleti del team Il colore è il tema della collezione Sergio Tacchini Primavera Estate 2019, e la prima linea Tennis della stagione risponde al tema con un tripudio di colori vivaci. Le linee Tennis da uomo e da donna debutteranno con i Tennisti ST sui campi Australiani di Melbourne per gli Australian Open 2019 Pawel Fabjanski Prendendo a ispirazione il prisma con i ...

Tennis – Stephens allontana coach Murray : la statunitense senza il suo allenatore agli Australian Open : Sloane Stephens si prende un a pausa dal coach Kamau Murray: l’allenatore della statunitense non l’accompagnerà agli Australian Open Kamau Murray, coach di Sloane Stephens, non l’accompagnerà nel debutto stagionale sul cemento Australiano, almeno secondo quanto riporta The New York Times. La 25enne Tennista di Plantation, Florida, avrebbe deciso di mettere un po’ di distanza tra lei e l’allenatore che ...

Tennis - Australian Open 2019 : le entry-list. Sono sei gli azzurri presenti nel main draw. Camila Giorgi unica italiana : Sono state pubblicate le entry-list del tabellone principale degli Australian Open 2019, primo Slam dell’anno venturo in programma a Melbourne dal 14 al 27 gennaio. Opportuno ricordare che le qualificazioni prenderanno il via mercoledì 9 gennaio. Nel draw maschile l’Italia sarà rappresentata da Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e da Thomas Fabbiano. Escluso per il momento c’è Lorenzo Sonego ma, ...

Tennis - RIVOLUZIONE Australian Open 2019 : tie-break a 10 punti sul 6-6 nel set decisivo? : Tutto evolve e tutto cambia. Anche nel Tennis è così. Campi, racchette e preparazione fisica sono funzionali alle esigenze dei giocatori e lo stesso riguarda il sistema di punteggio dei tornei. E’ notizia di qualche mese fa che Wimbledon, lo Slam più importante del circuito, non sarà più teatro di maratone storiche, ricordando il confronto tra l’americano John Isner e il francese Nicolas Mahut del 2010 durato 11 ore 5 minuti (6–4, ...

Lucie Safarova pronta al ritiro : agli Australian Open l’addio al mondo del Tennis : Lucie Safarova ha annunciato oggi il suo addio al tennis: la 31enne ceca pronta ad iniziare una nuova avventura ed appendere la racchetta al chiodo “Amo ancora il tennis e mi mancherà molto, ma ho voluto finire in bellezza, il momento è arrivato“. Sono le parole con cui Lucie Safarova ha annunciato il suo addio al tennis dopo gli Australian Open. A Praga per la finale di Fed Cup la 31enne ceca ha poi aggiunto: “La mia ...

Tennis : muore Todd Reid. Il 34enne australiano vinse Wimbledon junior nel 2002 : Una brutta notizia scuote il mondo del Tennis. Come riporta gazzetta.it, la Federazione australiana ha reso nota la morte di Todd Reid, campione junior di Wimbledon 2002. L’ex Tennista aveva solo 34 anni e le cause della scomparsa ancora sono ignote. Un giocatore che, dopo l’exploit a livello giovanile, non era mai riuscito ad emergere a livello professionistico essendo un po’ l’aussie n.3 dietro a Lleyton Hewitt e a Mark ...