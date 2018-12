Tempo di bilanci per il Tennis Tavolo a Modica

Di Maio : 'Tempo di bilanci - 2018 importante per me e per il M5s' : Il 2018 è stato "un anno importante per l'Italia, per il Movimento e anche per me". E anche per il leader del M5s e vicepremier, Luigi Di Maio, è tempo di un "bilancio personale di quest'anno che sta ...

BARCELLONA - TRENO DERAGLIATO PER MALTempo : UN MORTO/ Incidente ultime notizie : bilancio feriti sale a 44 - IlSussidiario.net : BARCELLONA, deraglia TRENO di pendolari: un MORTO e 44 feriti, linea Catalogna ko. ultime notizie, Incidente causato dal MALTEMPO

MalTempo - Italia in ginocchio. Si aggrava il bilancio in Sicilia : 12 morti - un disperso : Teleborsa, - Continua a salire il bilancio delle vittime causate dall'ondata di Maltempo che da giorni ha messo l'Italia in ginocchio, da Nord a Sud. Altri due morti in Sicilia. I Vigili del Fuoco ...

MalTempo - dalla Sicilia al Veneto il bilancio di una settimana da incubo. La conta dei danni : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

I primi bilanci sul malTempo - in Veneto : Il presidente della regione, Luca Zaia, ha parlato di «paesaggio lunare» per via delle molte aree senza più alberi, e migliaia di persone sono ancora senza elettricità

MalTempo - si aggrava il bilancio : oltre 10 morti in tre giorni : Tragedia in Valle d'Aosta per il Maltempo. Un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, schiacciando un'auto su cui viaggiavano due persone. I soccorritori accorsi sul posto non hanno che potuto constatato il decesso della coppia, un uomo e una donna di circa 70 anni residenti a Villarbasse. --Sempre in Valle d'Aosta la strada statale 26 è temporaneamente chiusa al traffico dal km 133.9 al km 143.1, tra il comune di Pré ...

1° Novembre con malTempo - neve e danni da Nord a Sud : si aggrava il bilancio delle vittime : Dopo la violenta ondata di maltempo di inizio settimana, non cessano le conseguenze delle avverse condizioni meteo, che, purtroppo, anche oggi hanno provocato vittime: al Nord si registrano altri 4 morti (una coppia la cui auto è stata schiacciata da un albero in Valle d’Aosta, un anziano caduto mentre riparava il tetto della sua malga in Val Badia, un 53enne di Laces morto a seguito di incidente), dopo le 12 persone che hanno già perso la ...

MalTempo - il bilancio è di dodici morti - Protezione civile : 'E stata una tempesta perfetta' : Oltre 7mila gli interventi dei vigili del fuoco - In 48 ore i 5.800 vigili del fuoco impegnati nell'emergenza hanno compiuto più di 7mila interventi per allagamenti, smottamenti e rimozione di alberi ...

Il bilancio dei due giorni di malTempo : È di 11 morti, quattro feriti gravi e un disperso, il bilancio, ancora provvisorio, dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia. Ai sette morti di cui si era avuta notizia lunedì (due in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a Napoli, uno ad Albisola nel Savonese, uno a Feltre nel Bellunese e un vigile del fuoco volontario a San Martino in Badia, in ...

MalTempo - Italia sferzata dal vento : sale il bilancio delle vittime - sono undici in tutto il Paese : Il Borgo più famoso al mondo, in questo momento, è isolato ed è raggiungibile solo via mare ovviamente, qualora le condizioni lo permettano. La violenza delle onde si è abbattuta con incredibile ...

'Bilancio drammatico per il malTempo : 9 morti e un disperso' - Salvini - : Roma, 30 ott., askanews, - 'L'eccezionale ondata di maltempo ci lascia un bilancio drammatico: 9 morti, 4 feriti gravi, 1 disperso. Tra le vittime c'è anche un Vigile del Fuoco volontario, scomparso ...