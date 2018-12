Sporting - Le Fiat che piacevano ai giovani FOTO GALLERY

quattroruote

(Di martedì 25 dicembre 2018) Nel novembre 1994 faceva il suo debutto negli showroomla Cinquecento. Per loccasione, la Casa di Torino scelse una campagna di lancio dedicata ai, con il claimis magic , cantato nello spot sulle note di un successo estivo dei Playahitty (The summer is magic, appunto), che potete rivedere qui sotto.Il successo. Con il motore Fire da 1108 cm da 54 CV - il più potente della gamma - caratterizzazioni estetiche grintose e un prezzo di poco superiore ai 14 milioni di lire, questallestimento fece presto innamorare molti ragazzi italiani, come i loro genitori si erano innamorati anni prima delle varie Abarth e Giannini e di altre piccole auto con tanto pepe.Le altre. Il successo di questa versione indusse laa proporla anche tra i listini della Punto a partire dal 1995, per poi replicare con la sua seconda generazione del ...