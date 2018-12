Sorpresa rovinata | il 28 Dicembre torna Black Mirror

Fedez - festa a Sorpresa rovinata. E il rapper finisce in lacrime. La brutta notizia arriva dalla sua Chiara. Tutti gli invitati a casa - poi il pianto a dirotto : Lo dicevamo proprio ieri: non Tutti a 29 anni possono permettersi una festa a Los Angeles, una Lamborghini da 3-400mila euro e una ulteriore festa in un supermercato della città (l’ordine è giusto oltretutto). Fa riflettere soprattutto che il protagonista di tutte queste vicende è uno che da sempre è dalla parte del popolo, un populista convinto, uno di quelli che ha sempre etichettato una parte del paese come “comunisti col rolex”. Ma in genere ...