Sondrio | Mattia Mingarelli | il corpo ritrovato da alcuni turisti

Blastingnews

(Di martedì 25 dicembre 2018)è statosenza vita ieri, 24 dicembre, in un bosco di Chiesa in Valmalenco (in provincia di). Ilnon era lontano dal Rifugio Ai Barchi (dove il ragazzo era stato visto per l'ultima volta) e, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno a notare ilsarebbero statiche hanno immediatamente avvertito la Polizia di Stato. Ancora sconosciute le cause del decesso. Gli inquirenti stanno mantenendo il massimo riserbo e il magistrato Antonio Cristillo, che coordina le indagini, ha già disposto l'autopsia.La scomparsa ed il ritrovamento Lo scorso 7 dicembre,, agente di commercio trentenne originario di Albavilla (provincia di Como), era salito in Valmalenco con la sua auto per trascorreregiorni sulla neve, nella baita dei genitori. Con lui, c'era solamente il cane Dante, l'inseparabile amico a quattro ...