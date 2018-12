Slittino – La Nazionale al lavoro a Oberhof a Santo Stefano

Slittino su pista naturale – 17 azzurri a Latzfons : la Nazionale si prepara ai campionati italiani di Funes : Giovedì in diciassette a Latzfons, sulla pista che ospiterà i Mondiali: la Nazionale si prepara per i campionati italiani di Funes Saranno in diciassette a Latzfons mercoledì 27 dicembre per un allenamento sulla pista di Slittino naturale che ospiterà i Mondiali. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian Haselrieder, Mathias Troger, Patrick Lambacher, ...

Slittino - tre giovani della Nazionale in ritiro a Igls : Rieder e Kainzwaldner si uniranno a Königsee : Raduno a Igls per Falkensteiner, Putzer e Alex Gufler, poi andranno a Königsee con Emanuel Rieder e Kainzwaldner Raduno ad Igls per tre giovani della Nazionale di Slittino artificiale. Nadia Falkensteiner, Katharina Putzer e Alex Gufler lavoreranno giovedì 6 dicembre con Christian Oberstolz sull’impianto austriaco, poi si trasferiranno per tre giorni (dall’8 al 10 dicembre) a Königsee, in Germania. Lì saranno raggiunti anche da ...