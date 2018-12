Slittino naturale - i convocati dell’Italia in vista dei campionati nazionali. Allenamento sulla pista che ospiterà i Mondiali : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un Allenamento sulla pista di Latzfons, che ospiterà i Mondiali, in vista dei campionati italiani che si svolgeranno il 29 ed il 30 dicembre a Funes. La seduta è invece in programma mercoledì 27. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian Haselrieder, Mathias Troger, Patrick ...

Slittino - i convocati dell’Italia per la preparazione in vista dei campionati italiani. Tredici azzurri per la trasferta di Oberhof - rientra Ivan Nagler : Non ci sono feste che tengano, la stagione degli sport invernali prosegue: la Nazionale di Slittino artificiale tornerà al lavoro già domani. Armin Zoeggeler ha infatti convocato 13 azzurri, dieci del gruppo di Coppa del Mondo e tre juniores per la trasferta di Oberhof, località che ospiterà i campionati italiani. In vista della gara del 29 dicembre rientra Ivan Nagler, assente nelle tappe nordamericane di Coppa del Mondo perché impegnato nel ...

Slittino - si avvicina l’inizio della Coppa del Mondo : 11 gli azzurri convocati per il 2° allenamento a Longiarù : Undici convocati per il secondo allenamento consecutivo a Longiarù, turno di riposo per Greta Pinggera L’inizio della Coppa del Mondo si avvicina e si intensificano i raduni per la Nazionale di Slittino naturale. Giovedì 6 dicembre Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Stefan Federer, Simone Gaio, Patrick Lambacher, Matthias Lambacher, Evelin Lanthaler, Alexandra Pfattner, Daniela Mittermair e Christa Unterholzner lavoreranno ...

Slittino - cinque i convocati da Zöggeler per le due tappe di Coppa del Mondo junior in programma in Nord America : Felderer, Lukas Gufler, Hofer, Oberhofer e Nina Zöggeler: ecco i convocati per le tappe di Coppa del Mondo junior in Nord America Armin Zöggeler, direttore tecnico della Nazionale di Slittino artificiale, ha scelto gli atleti da portare in Nord America per le prime due tappe di Coppa del Mondo junior. Tra i convocati ci sono due uomini, Leon Felderer e Lukas Gufler, e tre donne, Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zöggeler: tutti hanno ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller guida la truppa italiana - novità Malleier nel singolo : Dopo il primo appuntamento stagionale ad Igls (Austria), suggellato dallo strepitoso secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile che ha dimostrato quanto il nativo di Bressanone abbia voglia di rimettersi in discussione e dimostrare il suo valore, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale volge il proprio sguardo alle gare americane che per oltre tre settimane caratterizzeranno la Coppa del Mondo. Saranno infatti ben ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller guida la truppa italiana : Dopo il primo appuntamento stagionale ad Igls (Austria), suggellato dallo strepitoso secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile che ha dimostrato quanto il nativo di Bressanone abbia voglia di rimettersi in discussione e dimostrare il suo valore, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale volge il proprio sguardo alle gare americane che per oltre tre settimane caratterizzeranno la Coppa del Mondo. Saranno infatti ben ...

Slittino - il Palaghiaccio di Bressanone ospita l’allenamento degli azzurri : dieci gli atleti convocati : Bressanone accoglie ancora una volta la Nazionale di Slittino naturale, in dieci al Palaghiaccio Domenica di lavoro per la Nazionale di Slittino su pista naturale. Il 25 novembre sarà ancora il Palaghiaccio di Bressanone ad ospitare ancora una volta gli azzurri. Stavolta ad allenarsi con Anton Blasbichler e Stefan Gruber saranno in dieci: si tratta di Florian Clara, Stefan Federer, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Patrick Pigneter e ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller e Nagler-Malleier le punte : Nel fine settimana scatterà a Igls (Austria) la Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019. Si tratta di una pista amica per i colori italiani, dove spesso gli azzurri si allenano in preparazione alle gare dell’inverno (nella speranza di poter tornare ad avere un budello nello Stivale in caso di assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina). Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato per l’occasione i seguenti 10 ...

Slittino - tredici gli atleti convocati per la sessione di allenamento in programma a Bressanone : Gruppo sempre più folto, sabato 17 si alleneranno in tredici sulla pista di Bressanone Gruppo sempre più folto per il direttore tecnico Armin Zöggeler e gli allenatori della squadra di Slittino su pista naturale Anton Blasbichler e Stefan Gruber. Sono tredici, infatti, gli atleti convocati per una nuova sessione in programma, come di consueto, al Palaghiaccio di Bressanone, sabato 17 novembre. Si tratta di Florian Clara, Stefan Federer, ...

Slittino - la squadra di Coppa del Mondo al lavoro a Bressanone : nove gli azzurri convocati : nove gli azzurri presenti a Bressanone per gli allenamenti su pista naturale in programma da domani 3 novembre Nuovo allenamento a Bressanone in programma sabato 3 novembre per i nazionali di Slittino su pista naturale. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato 9 elementi: Stefan Federer, Simone Gaio, Alex Gruber, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Patrick Pigneter e Mathias Troger tra gli uomini, mentre tra le donne ci saranno ...