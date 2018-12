' Silvia Romano è viva' | per la polizia la volontaria rapita è ancora in Kenya

Silvia Romano è viva - la polizia : «È ancora in Kenya». La ricerca continua a un mese dal rapimento : Silvia Romano potrebbe essere ancora in Kenya: la speranza per la giovane volontaria italiana rapita nel Paese africano proviene dalle ultime dichiarazioni del comandante della polizia regionale...

Silvia Romano - la polizia del Kenya : "Informazioni cruciali - è ancora viva" : La polizia del Kenya è convinta che la cooperante italiana, Silvia Romano, rapita il mese scorso nel villaggio di Chakama, nel sud-est del Paese, sia "ancora viva" e che "non sia stata portata fuori dal Kenya". Lo ha affermato, in un briefing sulla sicurezza, il comandante della polizia della costa,

Il triste Natale di Silvia Romano - da 34 giorni nelle mani dei suoi rapitori : Rispettiamola e diciamoci che è un punto di orgoglio che ci siano giovani così rispetto a un mondo, a giovani, che guardano ad altre logiche. Credo che tutto ciò sia un valore. E per questo dobbiamo ...

Che novità ci sono sul rapimento di Silvia Romano : A oltre un mese di distanza, si ritiene che sia stato compiuto da criminali comuni e che ora siano nella zona del fiume Tana

Sequestro Silvia Romano - decine di arresti in Kenya : pestaggi tra i possibili informatori : Le forze di sicurezza keniane hanno arrestato decine di persone sospettate di aver collaborato con in sequestratori di Silvia Romano, la cooperante italiana rapita quasi un mese fa.Continua a leggere

Sequestro Silvia Romano - centinaia di arresti in due villaggi : Continuano le operazioni di ricerca per trovare la cooperante italiana, Silvia Costanza Romano, rapita nel villaggio di Chakama il 20 novembre scorso da un gruppo armato. Le forze di sicurezza keniane hanno arrestato almeno un centinaio di persone nel corso di alcune retate nei villaggi di Chira e Bilisa, a nord di Malindi.La polizia ha inoltre convocato i capi anziani dei villaggi nella speranza di avere informazioni utili. Gli abitanti della ...

È stato arrestato uno dei tre uomini ricercati per il rapimento della volontaria Silvia Romano : Domenica 9 dicembre è stato arrestato uno dei tre uomini ricercati per il rapimento della volontaria Silvia Romano, avvenuto il 20 novembre in Kenya. L’uomo si chiama Ibrahim Adan Odar ed è stato arrestato nella città di Bangali, nella contea