' Sessismo' | l' espressione che ha dominato Google nel 2018

(Di martedì 25 dicembre 2018) Se fino a qualche anno fa ci si avvaleva dell'uso del dizionario per apprendere il significato di termini sconosciuti, oggi, nell'era di Internet, la situazione si è completamente capovolta, dal momento che la navigazione online assurge a protagonista della nostra vita quotidiana. Ci si affida quindi sempre più spesso al potente ed efficienteper chiarire dubbi di qualsiasi natura: culturale, culinaria, curiosa e, persino, medica.Ma in questo, il termine che hasulla lunga riga bianca che appare nel momento in cui si apre il browser è stato "" e il suo aggettivo affine "sessista"....