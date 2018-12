Serie B | 18^ giornata | i pronostici di CalcioWeb

Pronostici Serie B - 26-27 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 18^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 18^ Giornata che si giocherà i giorni 26-27 Dicembre 2018.Mercoledi 26 Dicembre 2018, anche la Serie B scenderà in campo con le partite valevoli per la 18^ Giornata. Serie B, nella quale troviamo in testa alla classifica il Palermo, inseguito in primis da Lecce e Brescia che non sono molto lontane.Scambio di posizioni invece, nelle zone basse col Padova che ora, si trova ultimo in ...

Consigli Fantacalcio 18^ giornata Serie A 2018/2019 : Higuain - Dzeko rivincita di natale : I nostri Consigli per la 18^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Grandi assenti di questo crepuscolare 2018. Pochissimi bonus, media voto ampiamente sotto la sufficienza, causa di sconforto e rimpianto per molti di voi. Dzeko nei pochi minuti giocati a Torino ha però creato più pericoli che Schick nell’ultimo mese, aspettiamoci una grande prestazione contro il Sassuolo. Higuain combatte ...

Serie A - 18^ giornata : ecco le probabili formazioni : probabili formazioni Serie A – Il lunch match dello Stirpe tra Frosinone e Milan aprirà mercoledì il Boxing Day del massimo campionato italiano. La Juve capolista va a Bergamo, nella tana dell’Atalanta, e spera in un passo falso del Napoli ospite dell’Inter a San Siro. Partita di importanza capitale anche per la Roma di Eusebio Di Francesco, costretto a vincere se vuole salvare la propria panchina. ecco le probabili ...

Serie B - 18^ giornata : le probabili formazioni : Non solo Serie A in campo nelle festività natalizie: anche la Serie B si appresta a disputare la diciottesima giornata. Si parte con lo scontro salvezza tra Carpi e Livorno e quello tra Brescia e Cremonese nel pomeriggio di Santo Stefano, mentre a chiudere il turno ci pensano le sei gare nella sera di giovedì 27. Di seguito le probabili formazioni del prossimo turno. Mercoledì 26 dicembre, ore 15 Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, ...

Pronostici Serie A - 26 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 18^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 18^ Giornata che si giocherà il giorno 26 Dicembre 2018.Santo Stefano inedito e all’insegna della Serie A, pronta a scendere in campo Mercoledi 26 Dicembre 2018, con tutte le partite valevoli per la 18^Giornata. Andiamo a leggere insieme, tutti i Pronostici Serie a di Giornata.Pronostico Frosinone-Milan 26-12-2018Continua il periodo no per i padroni di casa ancora in penultima ...