Serie A Basket | 12ª Giornata – Milano vince anche a Natale | la Reggiana invece cede alla

Basket - Serie A 2019 : Virtus Bologna-Reggio Emilia 81-69. Le V nere ringraziano Punter - decisivo nel finale : La Virtus Bologna batte Reggio Emilia per 81-69 nel terzo anticipo della 12ma giornata della Serie A di Basket al termine di una partita a lungo condotta, ma che gli ospiti avevano raddrizzato a meno di due minuti dal termine prima che Punter si ergesse a salvatore della Patria siglando nel finale otto dei 21 punti che gli consegnano il titolo di MVP della sfida nonché quello di top scorer. Nel primo quarto inizio scoppiettante e grande ...

Basket - Serie A 2019 : Milano-Brescia 87-75. I meneghini restano a punteggio pieno vincendo il derby : Nell’anticipo delle ore 19.00 della 12ma giornata della Serie A di Basket Milano batte Brescia per 87-75 nel derby lombardo e resta a punteggio pieno in campionato. Allungo decisivo della squadra di Pianigiani a metà dell’ultimo quarto, decisivi i 23 punti di Tarczewski, mentre alla formazione di Diana non bastano i 21 di Cunningham. Brescia sblocca dopo 1’30” con il tiro da tre di Laquintana, Cunningham pochi secondi ...

Serie A Basket - 12ª Giornata – Milano vince anche a Natale : 2 punti scartati sotto l’albero contro Brescia : L’Olimpia Milano trionfa anche nel giorno di Natale: i ragazzi di coach Pianigiani passano il 25 dicembre in vetta alla classifica, ancora da imbattuti, dopo il successo su Brescia Dodici vittorie in dodici partite, è questo il regalo che l’Olimpia Milano ha deciso di fare a tutti i suoi tifosi. La formazione guidata da coach Pianigiani non conosce ostacoli sul suo cammino e passa il Natale da imbattuta e prima in classifica. Milano si ...

Basket - i risultati della 12esima giornata di Serie A : Varese domina Cantù 89-71 : Natale amaro per Acqua San Bernardo Cantù: Openjobmetis Varese ha vinto come da pronostico il derby chiudendo il duello della 12esima giornata 89-71, 37-18, 54-37 e 72-54 i parziali,. La sfida si è ...

Basket - Serie A 2019 : Varese trionfa nel derby di Natale (89-69) e lascia nei guai Cantù : Trionfo di Natale per la OpenJobMetis Varese nell’atteso derby con il fanalino di coda Cantù al termine di un match senza storia, già deciso dopo il primo quarto con i tiratori varesini, in particolare Scrubb, vero mattatore di giornata, devastanti soprattutto nel tiro da 3 punti. Cantù, in seria difficoltà sia in difesa che in attacco, ha provato in qualche modo a riaprire il match, soprattutto a metà del terzo quarto, riportandosi a -10 ...

Serie A Basket - Varese non lascia scampo a Cantù : Natale felice per la formazione di Caja : Nella prima gara della dodicesima giornata del campionato di Serie A di Basket, Varese supera in casa Cantù con il punteggio di 89-71 Natale felice in casa Varese, la formazione lombarda supera infatti Cantù ne primo anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A di Basket. Maurizio Borserini/LaPresse Dimenticata la sconfitta subita contro l’Olimpia Milano, gli uomini di Caja tornano al successo battendo un avversario ...

