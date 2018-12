Sbaglia la manovra | precipita con l' auto nel fiume e muore annegato

Salute - esperto : “Una manovra anti-soffocamento fatta male - o nel momento Sbagliato - può uccidere” : Dopo il caso di Matilde, 5 anni, uccisa da un würstel andato di traverso, Antonino Reale, responsabile di Pediatria dell’emergenza all’ospedale Bambino Gesù mette in guardia sulle manovre anti-soffocamento: se fatte male, o nel momento sbagliato, possono trasformarsi da intervento salvavita a pratica dannosa e potenzialmente fatale. “La piccola è stata purtroppo molto sfortunata, anche perché normalmente l’età più critica ...

Manovra - Boccia (Pd) : “Ue? Decisione Sbagliata - abbia rispetto per il Parlamento italiano. Difendo il governo Conte” : “La Bocciatura della Manovra da parte della Ue? È sbagliata nel metodo e nel merito. Vi sorprenderò: sono dalla parte dell’Italia e sono disposto a difendere Conte e il governo Conte“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il deputato Pd, Francesco Boccia, si esprime sullo stroncamento della Manovra italiana da parte della Commissione europea. E spiega: “Questa Decisione è errata nel ...

Manovra - Tria : Sbagliato aspettare recessione per fare espansione : Roma, 19 nov., askanews, - All'Eurogruppo 'non vedo pregiudizi anti italiani, vedo pregiudizi sulle politiche economiche, ci sono da parte di alcuni Paesi posizioni molto rigide sulle politiche ...

Manovra - Bruxelles prepara le sanzioni. euro Salvini : "Hanno Sbagliato a capire" : La Commissione europea ha ricevuto ieri sera il progetto di bilancio rivisto dell'Italia insieme alla lettera di presentazione firmata dal ministro dell'Economia Giovanni Tria . 'L'esecutivo Ue - ...

Manovra - Salvini : se Ue pensa a sanzioni ha Sbagliato a capire : Noi faremo il contrario», garantisce poi il leader del Carroccio intervistato a 'Radio anch'io', Radio 1 Rai, riferendosi ancora alla lettera con cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria conferma ...

Manovra - monito della Cei : se si Sbagliano i conti nessuna banca ci salverà : "Se si sbagliano i conti non c'è una banca di riserva che ci salverà: i danni contribuiscono a far defluire i nostri capitali verso altri Paesi e colpiscono ancora una volta e soprattutto le famiglie, i piccoli risparmiatori e chi fa impresa". Così il cardinale Gualtiero Bassetti, in apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria dei vescovi italiani. "Un Paese sospeso caratterizzato ...

Manovra : Tajani - direzione Sbagliata : Dopo il dato di ieri su crescita zero rispetto al periodo precedente, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nella nostra economia e non c'è fiducia nella Manovra che si sta facendo. Il lavoro ...

Manovra - Di Maio : “Stagnazione non è colpa nostra - politiche Sbagliate del passato. Non cambiamo” : “Non solo non cambiamo la Manovra, ma se il Pil stagna è evidente che serve una Manovra espansiva“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a Torino per il tavolo Comital. “L’ultima legge di bilancio fatta da Gentiloni era fatta di poche centinaia di milioni di euro. Quella nostra vale 30 mld di euro. Stiamo cioè mettendo soldi freschi nell’economia che serviranno alle imprese, alle famiglie e ai ...

Manovra - Garavaglia : patrimoniale sarebbe la cosa più Sbagliata : Lo ha detto il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia a l'Intervista di Maria Latella su Skytg24 rispondendo alle …

Manovra - il Wall Street Journal massacra la Commissione europea : 'Sbagliata la guerra a Roma' : Il tifo per il governo Lega-M5s arriva da chi meno ci si aspetta, come il Wall Street Journal, che prende le parti di palazzo Chigi nella guerra sulla Manovra ingaggiata con la Commissione europea. 'I ...

Manovra - Wsj : “Sbagliata la battaglia dei mandarini di Bruxelles - così Roma può dire che bloccano volontà elettori” : “I mandarini di Bruxelles hanno scelto di fare la battaglia sbagliata contro Roma”. Mentre il governo Lega-M5s è alle prese con la bocciatura della Manovra e non mancano i malumori pure sul fronte della sinistra radicale europea, il Wall Street Journal ha pubblicato un editoriale in cui esprime perplessità sulla decisione della commissione. “Se Bruxelles vuole veramente vincere una battaglia sul bilancio”, si legge, ...