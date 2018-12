Sant'Egidio - 60mila ai pranzi con poveri : ANSA, - ROMA, 25 DIC - Oltre 240mila persone in 77 Paesi del mondo, 60mila in Italia, hanno partecipato ai pranzi di Natale con i poveri di Sant'Egidio. A partire dalla basilica di Santa Maria in Trastevere, dove questa tradizione è stata avviata nel 1982, "la ...

Domani il cardinale Bagnasco e il sindaco Bucci al pranzo di Sant'Egidio con senza dimora - anziani - rifugiati : ll giorno di Natale, a partire dalle 12, nella basilica dell'Annunziata, il cardinale Angelo Bagnasco e il sindaco di Genova Marco Bucci porteranno il loro saluto agli ospiti dei pranzi della Comunità ...

Natale : Milano - in mille ai pranzi della Comunità di Sant'Egidio il 25 : La tavola di Natale organizzata da Sant'Egidio, di cui nel 2018 ricorre il cinquantesimo anniversario, si estende a tutto il mondo: ai pranzi di Natale con i poveri, amici della Comunità di Sant'...

Genova - novemila posti a tavola per i 58 pranzi di Natale di Sant’Egidio : Mille volontari in campo, 90mila euro di budget per l’iniziativaAppello ai genovesi: «Servono ore di tempo e piccoli regali»

Savona : il Rotary organizza una raccolta fondi a favore della Comunità di Sant'Egidio : In occasione della Festa di Santa Lucia il Rotary Club di Savona organizza una raccolta fondi a favore della Comunità di Sant'Egidio. Giovedì 13 dicembre Ti aspettiamo in Piazza Sisto IV: a fronte di ...

Conte pranza alla trattoria Sant’Egidio : servizio impeccabile : Roma – “Buona la cucina e impeccabile il servizio. Ritornero'”. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi ha pranzato alla trattoria degli Amici, il ristorante gestito dalla Comunita’ di Sant’Egidio, dove lavorano persone con disabilita’. La trattoria, spiega una nota di Sant’Egidio, e’ aperta da piu’ di 20 anni, si trova nel cuore di Trastevere a Roma, in Piazza ...

Sant’Egidio : istituzioni facciano di più per gestire situazione freddo : Roma – “La scomparsa ieri notte di una persona, presumibilmente per freddo, in viale dello Scalo di San Lorenzo, prima vittima di quest’inverno a Roma, interroga tutti. Di fronte alla morte di un uomo, che ancora non e’ stato identificato ma che aveva diritto a vivere una vita piu’ dignitosa, ognuno e’ chiamato ad intervenire, a guardarsi attorno, ad aiutare come puo’ chi vive e dorme per strada, ...