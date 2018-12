Samp | Quagliarella rinnova fino a 2020

La Samp doria blinda Quagliarella - ufficiale il rinnovo : Momento incredibile per l’attaccante Fabio Quagliarella , il calciatore sta trascinando i blucerchiati con gol e grandi prestazioni, la Sampdoria ha deciso così di rinnovare il contratto. “Il presidente Massimo Ferrero, l’U.C. Sampdoria e Fabio Quagliarella brindano al prolungamento del contratto del capitano fino al 30 giugno 2020. Buon Natale a tutti. Vi aspettiamo domani allo stadio per Sampdoria -Chievo Verona“. Con questo annuncio ...

