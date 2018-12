Salvini ha detto che i furbi non vedranno un euro del reddito di cittadinanza : "Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno": così sul reddito di cittadinanza si è espresso il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una battuta a margine della visita agli anziani dell'Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano mandata in onda dal Tg1. Matteo Salvini ha inoltre assicurato che entro metà febbraio arriverà la proposta ...

Matteo Salvini ha detto che si candiderà alle elezioni europee : In una dichiarazione raccolta dall’agenzia AGI, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che si candiderà alle elezioni europee del maggio 2019. Salvini è già stato europarlamentare in tre occasioni: dal 2004 al 2006, poi per due legislature consecutive dal

"Io e Di Maio siamo come Bud Spencer e Terence Hill" - ha detto Salvini : Il vice premier Matteo Salvini, scherza in radio, intervistato dai 'Lunatici' di Rai Radio 2 e si lascia andare ad una battuta cinematografica: "Io e Di Maio come Bud Spencer e Terence HIll? Sono stati due grandi, io sarei Bud Spencer, visto che rispetto a Di Maio ho qualche chilo in più. Sono stai due grandi come Tognazzi, Villaggio e altri". "Non faccio il piangina, come si dice a Milano, ma ...

Milano - riapertura dei Navigli divide M5s e Lega. “Totale sciocchezza - referendum”. Salvini : “Città ha già detto sì nel 2011” : La riapertura dei Navigli a Milano fa litigare Lega e M5s. Un’idea, quella di riportare allo scoperto e rendere navigabili gli antichi corsi d’acqua, alla quale l’amministrazione di Beppe Sala sta lavorando da tempo. E che il ministro pentastellato dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, ha definito una “totale sciocchezza”. Ma che vede Matteo Salvini “assolutamente favorevole”. Nel mirino del ministro ...

Matteo Salvini vede il Milan con Pellegatti : 'Cosa mi ha detto dopo la sconfitta di Atene' - Gattuso trema : Si sono incontrati in aeroporto, Matteo Salvini e Carlo Pellegatti , e hanno seguito insieme la sventurata trasferta del Milan in Europa League in casa dell' Olympiakos , ad Atene. Per i rossoneri, di ...

Caso Hezbollah - Di Maio sta con la Difesa : “Le parole di Salvini? Il Ministero ha già detto tutto - Unifil modello super partes” : La missione Unifil in Libano “è una delle missioni di pace più importanti che abbiamo nel mondo e soprattutto, come M5S, abbiamo sempre citato quella missione di pace come vero modello di missione super partes. Quello che si doveva dire sulla vicenda l’ha detto il Ministero della Difesa. Io mando solo un grande abbraccio ai militari che sono lì. Gli dico di tenere duro e di andare avanti”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, ...

Cosa ha detto il leader di Confindustria dopo l'incontro con Salvini : 'Inizia un percorso comune che parte dal lavoro, stop burocrazia, sviluppo infrastrutture per rilancio dell'economia e del Paese'. Nell'incontro sono emersi 'molti punti di convergenza - ha riferito ...

Cos'ha detto Salvini sul taglio delle cosiddette pensioni d'oro : Roma, 9 dic., askanews, - Il vicepremier Matteo Salvini confida in un esito positivo del negoziato con l'Europa, 'non credo che Bruxelles per qualche zero virgola avvierà la procedura', e alla vigilia ...

Tav - Giachino - FI - : 'Salvini mi ha detto che i lavori devono essere completati : Questo governo vuole lanciare un segnale di attenzione a Torino ed è in campo per rilanciare l'economia e il tessuto produttivo di tutto il territorio, con investimenti e sostegno alle imprese". ...

Tav - Giachino (FI) : "Salvini mi ha detto che i lavori devono essere completati" - Video : Ospite di Tgcom24, Mino Giachino ha riportato un colloquio avuto con il vicepremier: "Lui si augura che i lavori della Commissione costi-benefici vengano fatti presto e bene"

Giachino (FI) : "Salvini mi ha detto che la Tav si farà" : Ospite di Tgcom24, Mino Giachino ha riportato un colloquio avuto con il vicepremier: "Lui si augura che i lavori della Commissione costi-benefici vengano fatti presto e bene"

Salvini : "Mia figlia ha detto 'papà fa il poliziotto'" : "Papà fa il poliziotto ". E' quanto il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è sentito dire dalla figlia, sei anni . "E' vero, sostanzialmente sì, cerco di coordinare al meglio il lavoro delle forze ...

Casamonica - Salvini : "Mi hanno detto che mi sparano" : Minacce a Matteo Salvini che oggi in via Roccabernarda a Roma, dove è scattata la demolizione di una villa dei Casamonica , ha simbolicamente azionato una ruspa . A riferirlo è lo stesso vicepremier: '...

Salvini Premier - con Berlusconi alleato. Ecco cosa ha detto Salvini oggi e il Cavaliere : Una nuova ipotesi di formazione di governo di centrodestra con Berlusconi e Salvini Premier: ultime notizie e possibile scenario