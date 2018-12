Salta in aria il ministero Tripoli | terrore a Natale | bombe | vittime e feriti

Retroscena : 'I 23 miliardi che faranno Saltare in aria il governo'. L'uomo di Di Maio confessa : M5s spacciato : L'accordo sulla manovra finanziaria 'comunista' è solo l'inizio. I veri problemi, per il M5s e la Lega , rischiano di arrivare tra qualche mese, e il governo potrebbe non reggere all'urto. La bomba a ...

Boato in strada a Corato : bomba fa Saltare in aria auto di un carabiniere - danni a palazzi : L'inquietante episodio nella notte tra domenica e lunedì: ad essere presa di mira una vettura parcheggiata a bordo strada e di proprietà di un militare dell'arma che è saltata in aria prima di ricadere a terra su un fianco, sventrata. L'esplosione è stata talmente forre da maneggiare almeno altre cinque auto e i palazzi vicini oltre a lasciare un cratere largo quasi mezzo metro.Continua a leggere

Niger - francesi sotto attacco : terroristi asSaltano una società mineraria : La Francia è sotto attacco in Niger . Otto persone, tutte di origine Nigerina, sono morte a causa di un attacco terroristic o che ha colpito una squadra di tecnici della Foraco, società mineraria ...

Matteo Salvini - il cupo sospetto sui poteri forti : 'Se non mi fanno Saltare in aria...' : Che il momento per il governo sia cruciale, lo confermano le parole del vicepremier Matteo Salvini , dopo l'ennesimo botta e risposta con Luigi Di Maio a proposito di rifiuti e termovalorizzatori: 'Se ...

Silvio Berlusconi - dramma Forza Italia. Perché Jole Santelli può far Saltare in aria il partito : La via crucis di Forza Italia e di Silvio Berlusconi si arricchisce di un nuovo, drammatico fronte. Non c'è più solo lo scontro senza quartiere tra le tre fazioni interne al partito, i fedelissimi del ...

Golpe finanziario - bomba nell’Eurozona : ecco chi vuole far Saltare in aria l’Italia : Golpe finanziario, bomba nell’Eurozona: ecco chi vuole far saltare in aria l’Italia Più che un Golpe finanziario, è un complotto tutto politico quello che punta a rovesciare il governo sovranista di Lega e M5s per mezzo del disastro dell’economia italiana. La partita si sta giocando in questi giorni nelle cancellerie europee. L’Italia sta cercando di tessere una rete di protezione con Francia, Germania, Portogallo e ...

Tunisi - donna kamikaze si fa Saltare in aria davanti al Teatro Municipale : Una donna kamikaze si è fatta saltare in aria nel centro di Tunisi, in via Habib Bourguiba. Lo rende noto la radio Tunisina, precisando che l’attentato si è verificato mentre era in corso un sit-in di fronte al ministero degli Interni. Venerdì 2 è atteso in visita a Tunisi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’emittente al-Arabiya, citando media Tunisini, parla di almeno cinque feriti nella deflagrazione. Si tratterebbe di uomini della ...

Vieni da me - Saltal'intervista di Caterina Balivo a Maria De Filippi : 'Telefonata al veleno al dg Salini' : Fine della pace televisiva tra Rai e Mediaset : a Vieni da me salta all'ultimo minuto la messa in onda dell'intervista di Caterina Balivo a Maria De Filippi , volto-simbolo di Canale 5 e di Cologno ...

