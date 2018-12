Ronaldo fa Babbo Natale su Instagram

Cristiano Ronaldo il nababbo : tra macchine di lusso e spese folli : Cristiano Ronaldo è sempre stato un personaggio molto chiacchierato e con i riflettori puntati addosso. In questi suoi primi mesi in Italia, i media hanno prestato particolare attenzione al fuoriclasse di Funchal. L'ex Real Madrid e Manchester United recentemente è stato a Londra con la sua bella Georgina e con i figli con il quotidiano inglese Sun che ha snocciolato tutte le sue spese folli: dai 10.000 euro a notte per la suite, ai 31.000 euro ...