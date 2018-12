Ronaldo e il Natale con i bambini dell’ospedale Regina Margherita di Torino

Cristiano Ronaldo e Georgina in visita ai bambini malati la Vigilia di Natale : Il Natale, come si sa, è una delle feste più belle e attese dell'anno, anche se non per tutti questa festività può essere spensierata. Ad esempio, chi è in ospedale di certo non può passare questa ricorrenza a casa con parenti e amici. Purtroppo sono molti anche i bambini che soffrono fra le corsie ospedaliere. Oggi, però, per i bimbi del reparto e OncoEmatologia dell'ospedale Regina Margherita di Torino è stato un giorno speciale. Infatti, nel ...