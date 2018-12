Roma | Campidoglio | raccolta straordinaria gratuita degli alberi di Natale

Roma : Campidoglio investirà 7 milioni extra per disabili : Roma – Il Campidoglio investira’ 7 milioni in piu’ per il trasporto delle persone con disabilita’, per un totale di 21 milioni di euro nel trienno 2019- 2021. Soldi che serviranno ad aumentare il numero di persone che godono di questi servizi, che oggi sono circa un migliaio. Ad annunciarlo, in occasione della presentazione del nuovo Regolamento per per i servizi di mobilita’ individuale per le persone con ...

Roma - caos in piazza Venezia : bus turistici in protesta contro il Campidoglio. Traffico bloccato in centro : protesta dei bus turistici a piazza Venezia a Roma, Traffico bloccato in tutta l’area del centro della città per protesta. Sono diverse decine i bus turistici che dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe. Numerose pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per gestire il Traffico e via del Teatro Marcello e via dei Cerchi sono state chiuse. Alla protesta dei ...

Roma - dopo l’incendio il Campidoglio cerca alternative per superare il Natale. E torna l’ipotesi Cerroni : Rinnovo della convenzione con l’Abruzzo per la ricezione di 70.000 tonnellate di indifferenziato l’anno (circa 200 tonnellate al giorno). Aumento della capacità di trattamento dei tmb privati presenti nel Lazio, a cominciare dai due impianti di Malagrotta – di proprietà del Colari di Manlio Cerroni – quello di Frosinone Colfelice (Saf Spa), quello di Aprilia (Rida Ambiente) e Viterbo (Ecologia Srl). E, se necessario, la riaccensione del ...

Campidoglio : 150 persone ex Penicillina accolte in strutture Roma Capitale : Roma – Sono 150 le persone che si trovavano nell’immobile ex Penicillina che, fino a ieri sera, sono state accolte presso le strutture di Roma Capitale. “Abbiamo visitato una struttura che ha garantito accoglienza a numerose persone provenienti dall’ex Penicillina”. “Abbiamo parlato con le persone accolte e con gli operatori per verificare, in prima persona, tutte le tappe di un percorso finalizzato ...

Lista di bimbi di etnia rom - scoppia il caso a Roma. Campidoglio : 'Procedura interna' : 'Alunni di etnia rom senza Isee'. La mail arrivata al Segretariato sociale, finita in Comune e stilata dall'Ufficio Quote contributive del XII Municipio ha scatenato un polverone. C'è un elenco di una ...

Manifestazione della Lega a Roma - Salvini punta a Campidoglio e Regione : Si attende a breve l'inaugurazione della prima sede politica della Lega a Roma, un'apertura che rappresenta anche figurativamente la volontà di crescere nella Capitale da parte del partito di Matteo ...

Roma Tre acquista da Campidoglio aree per 18 milioni : Roma – Roma Tre diventa “padrona di casa sua”. Con 18 milioni di spesa sono state acquistate dall’ateneo – al termine di un percorso lungo 26 anni e dopo 4 accordi di programma sottoscritti dal 1993 al 2004 – le aree in cui i suoi immobili insistono. L’operazione, presentata dal rettore Luca PietRomarchi, dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dal direttore generale di Roma Tre, Pasquale Basilicata, ...

Presentata in Campidoglio la XXV edizione della Maratona Internazionale di Roma : Avrà un percorso agevole, pianeggiante, accessibile a tanti, con l'obiettivo di divertirsi e praticare del sano sport, veicolo di buona salute e aggregazione sociale. Siamo molto soddisfatti di aver ...

Roma - camera ardente in Campidoglio per Bernardo Bertolucci : Due anni dopo scandalizzava il mondo intero con Ultimo tango a Parigi , mandato al rogo in Italia nel '76 con sentenza definitiva,. E nello stesso 1976 saldava la sua anima poetica, fortemente legata ...

Roma - giunta dà ok a bilancio consolidato Ma è lite tra Campidoglio e Ama : in ballo 60 milioni usati per i servizi cimiteriali : Il Comune fa causa al Comune. Perché di questo si tratta. L’amministrazione capitolina non è ancora riuscita a mettere la parola fine al braccio di ferro da 60 milioni di euro che da 7 mesi tiene bloccati sia i conti del Campidoglio sia quelli della sua Ama Spa. Probabilmente, servirà un lodo arbitrale per capire chi ha ragione e in quale misura. Altri soldi dei cittadini Romani buttati per risolvere un “derby” in famiglia, insomma. La giunta ...

Roma - il futuro misterioso della città Dal Campidoglio soltanto silenzio : In un teatrino nascosto in un cortile del quartiere Trionfale - pareti dipinte di nero, sedie, un proiettore - una trentina di persone ascolta un urbanista de La Sapienza , Carlo Cellamare, che spiega ...

Roma - dal Campidoglio ok al Bilancio di previsione 2019-2021 - Romait - : ... risorse per 1 miliardo e 120 milioni La sindaca di Roma Virginia Raggi parla di 'manovra 'Sblocca Roma' che serve per cambiare la città nei prossimi tre anni e anche per dare una scossa all'economia ...

Roma - il Campidoglio affida il 1° appalto per il verde pubblico dopo Mafia Capitale I tecnici : “Pochi soldi - finiranno presto” : “Ci stiamo mettendo alle spalle Mafia Capitale”. Il provvedimento è di ordinaria amministrazione. Anzi, per la sua scarsa complessità, è stato atteso fin troppo. Ma data la storia recente di Roma, rappresenta un passaggio cruciale. A pochi giorni dal quarto anniversario della deflagrazione dell’inchiesta sul ‘Mondo di Mezzo’ (la prima ondata di arresti ci fu il 4 dicembre 2014) e al termine di una procedura d’appalto durata 19 mesi, la Capitale ...

Campidoglio : la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi : Eventi, mostre, incontri dal territorio nella settimana dal 12 al 18 novembre Roma – Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 12 al 19 novembre nelle Biblioteche e nei Municipi. MunicipiO I. Alla Biblioteca Enzo Tortora in via Zabaglia 27b, mercoledì 14 novembre alle 16.30, proiezione ...