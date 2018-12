Roma | arte e cultura in biblioteche e municipi

La Natività più antica della storia dell’arte si trova a Roma : nelle catacombe di Priscilla : La scena immortalata in una delle nicchie delle catacombe di Priscilla, a Roma, è la testimonianza più antica in nostro possesso del culto della Natività di Gesù: per secoli grandi artisti hanno dato la loro personalissima interpretazione alla storia narrata dai Vangeli, ma questo stucco risalente al III secolo è forse il più affascinante, per la sua estrema semplicità.Continua a leggere

I Romanzi più venduti nel 2018 - parte prima - : Un personaggio femminile che ha commosso i lettori di tutto il mondo. Infine il ritorno di Paolo Giordano con un nuovo romanzo su adolescenti e giovani: "Divorare il cielo" , Einaudi, .

Calciomercato Roma - Schick in partenza ma ha poco mercato : Calciomercato Roma, Schick IN partenza MA CON poco mercato- Patrick Schick è forse la più grande delusione del progetto sportivo firmato Monchi-Di Francesco. Arrivato dalla Sampdoria nell’estate del 2017, dopo un grande campionato, l’attaccante all’ombra del Colosseo non è mai riuscito a esprimersi ai suoi livelli. Una maglia troppo pesante per lui, forse, quella della […] L'articolo Calciomercato Roma, Schick in partenza ...

Juventus-Roma - conferenza stampa Allegri : “Ronaldo parte titolare” : conferenza stampa Allegri – La Juventus si prepara alla partita contro la Roma, match fondamentale che potrebbe sancire, ancor di più, il dominio dei bianconeri nel campionato italiano. Tre punti sarebbero fondamentali e significherebbero dare continuo ad una striscia di vittorie interrotta solamente dal Genoa, che è riuscito a strappare un pareggio all’Allianz Stadium. Dopo […] L'articolo Juventus-Roma, conferenza stampa ...

Rifiuti Roma - l'Antitrust apre istruttoria su fornitori Ama : "Possibile intesa per non partecipare alle gare" : Verifiche per stabilire se tra Herambiente, Linea Ambiente, A2A, Rea Dalmine, Sogliano Ambiente e CORE ci fosse un'intesa per astenersi da alcune procedure

Cultura : ministro russo Medinskij partecipa a Roma a conclusione rassegna 'Le Stagioni Russe' in Italia : Roma, 19 dic 10:17 - , Agenzia Nova, - Oggi presso il Centro russo di scienza e Cultura a Roma si tiene la conferenza stampa dedicata alla conclusione del progetto "Le Stagioni... , Res,

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 18 dicembre : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo stabile con cieli sereni sia nel primo mattino sia poi nella restante parte della giornata. Nel Lazio condizioni di tempo generalmente stabile con sole prevalente sia nel corso della mattinata sia nel pomeriggio. Meteo Roma: previsioni per domani martedì 18 dicembre Tempo stabile con cieli sereni sia nel primo mattino sia poi nella restante parte della giornata; cieli sereni attesi anche nel corso ...

Roma - Villa Mercede : crollata parte del muro perimetrale/ Una residente 'Un miracolo che non passasse nessuno' : Villa Mercede: crolla muro, paura a San Lorenzo. Ultime notizie Roma: un boato dopo la mezzanotte. Sindaca Raggi sotto accusa per ora tace.

Il senatore Gianni Marilotti - M5S - parteciperà a due convegni sul dialogo tra scienza e società e sulla legge Basaglia lunedì 17 e giovedì 20 dicembre - a Roma. : Tra scienza e società" . Organizzato da For Workshop, vedrà protagonisti, insieme a Gianni Marilotti, l'autore di Superquark Giovanni Carrada, il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi, il ...

Roma - a Pelanda 'Talent prize' : il meglio arte contemporanea under 40 : ... l'opera di Antonio Della Guardia, anche lui del 1990, che ricostruisce con il neon un alfabeto formato da lettere prese dalle firme dei piu' influenti uomini politici del mondo. Piu' avanti, la ...

Roma Smartworking : la Pubblica Amministrazione riparte dal Lavoro Agile : Ben 49 soggetti pubblici e 29 aziende aderenti per un totale di circa 11.000 lavoratori in modalità Agile, 237 postazioni di coworking disponibili su prenotazione e 28 punti di informazione nel territorio Romano. Sono questi i numeri della Prima giornata di Lavoro Agile di Roma, una occasione di sensibilizzazione e confronto per la promozione di modalità di Lavoro innovative e flessibili presentata dall’Ufficio per gli interventi in ...

Il noleggio auto a Roma parte da Fiumicino : i prezzi per i professionisti : Avete mai provato a confrontare i prezzi del noleggio auto dall’aeroporto di Fiumicino con le altre opzioni di trasporto? Cos’è che

Nuovi casting per la serie tv Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a Roma : come partecipare : Continuano a pieno ritmo i casting per la serie tv Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a Roma: la Capitale è una delle città in cui è ambientata la nuova serie Sky, la cui trama si svolge tra l'Italia e Londra nell'ambito dell'alta finanza. Le riprese della serie ispirata al Romanzo omonimo di Guido Maria Brera sono iniziate a fine settembre proprio a Roma, con i due protagonisti Dempsey e Borghi sullo stesso set, e sono ...

Roma : parte pianto ‘antitruffa’ per controllare area Colosseo : Roma – Partiranno il 22 dicembre le misure messe a punto dal Comune di Roma nell’area del Colosseo contro false guide turistiche, saltafila, bagarini e ambulanti abusivi. Una sorta di piano antitruffa illustrato oggi dal vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, intervenuto alla presentazione del Piano sicurezza del Parco archeologico del Colosseo illustrato dal direttore Alfonsina Russo, alla presenza del ...