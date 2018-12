Roberto Farnesi pazzo di Lucya | “Ecco perché con le mie ex non ha funzionato”

gossipetv

Successo per i Mercatini di Natale di Nodica e Vecchiano. In visita anche Roberto Farnesi

(Di martedì 25 dicembre 2018)e la fidanzata: amore a gonfie vele e convivenza Continua a gonfie vele la storia trae la sua. I due hanno di recente festeggiato il quarto anniversario d’amore. Un piccolo record per l’attore de Il Paradiso delle Signore che con le sue precedenti relazioni non era arrivato neppure …L'articolodi: “Eccocon le mie ex non ha funzionato” proviene da Gossip e Tv.