Ritrovato il cadavere di Mattia Mingarelli | le ultime notizie da Sondrio - Ultime Notizie

Valmalenco - Ritrovato cadavere in un bosco : è il 30enne scomparso : Il corpo senza vita Mattia Mingarelli, 30enne di Albavilla (Como), è stato trovato in un bosco della Valmalenco. Non si conoscono, al momento, le cause del decesso. Sul luogo del ritrovamento carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Il giovane rappresentante di commercio, lo scorso 7 dicembre, aveva raggiunto la zona del rifugio Barchi per trascorrere in quell’area il weekend dell’Immacolata, ma da allora si erano perse le sue tracce. Era ...

Cadavere Ritrovato sui binari tra Pietrarsa e Portici : traffico ferroviario sospeso per due ore : Per il ritrovamento di un Cadavere sulla linea ferroviaria tra Pietrarsa e Portici è stato sospeso dalle ore 9 di questa mattina fino alle ore 11,20 il tratto sulla linea da Napoli a Salerno. ...

Pisa - il cadavere Ritrovato sulla spiaggia è del 21enne Davide Pellegrini : Davide Pellegrini era disperso dalla notte del 12 dicembre dopo essere caduto nel fiume Arno durante una battuta di caccia di frodo, insieme al padre. La conferma è arrivata dalla famiglia del giovane, che lo ha riconosciuto grazie ai tatuaggi sul corpo.Continua a leggere

Calabria - nudo e con tre fori sul corpo : Ritrovato cadavere in un porto : Poche ore fa un cadavere è stato ritrovato all'interno del porto di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. A ritrovarlo alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare l'avvenuto decesso. Sul caso stanno indagando gli inquirenti che hanno già iniziato a condurre tutti i rilievi del caso. Sempre nel cosentino un grave incidente stradale ha causato il ferimento di ...

Terracina - Ritrovato il cadavere del pescatore disperso in mare : stato ripescato dalle acque il corpo senza vita del marinaio di 63 anni disperso dalla mattina di venerdì 14 dopo che il peschereccio a bordo del quale si trovava è affondato nelle acque tra Terracina ...

Il Segreto - spoiler del 17 dicembre : Ritrovato un cadavere - ma non è quello di Saul : Tornano le anticipazioni della soap Il Segreto, pronte a svelarci cosa accadrà nella puntata in onda lunedì 17 dicembre 2018 a partire dalle 16,10 su Canale 5. A Puente Viejo abbiamo visto Prudencio sparare a Saul e il corpo di quest'ultimo cadere nel fiume, venendo trascinato dalla corrente. Le indagini sulla scomparsa dell'Ortega proseguono e nella puntata in onda lunedì pomeriggio vedremo che verrà ritrovato un cadavere, che però non sarà ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 17-21 dicembre 2018 : Viene Ritrovato un Cadavere! E’ di Saul Ortega? : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre 2018: Julieta disperata per la morte di Saul. Ritrovata la sua maglia insanguinata Anticipazioni Il Segreto: iniziano le indagini sul misterioso cadavere Ritrovato nei pressi di un fiume. Isaac invaso dai sensi di colpa! Adela minacciata! Julieta decide di trasferirsi alla Casona per indagare sulla morte di Saul. Intanto, Viene Ritrovato un suo indumento sporco di ...

Anticipazioni Il Segreto : Ritrovato il cadavere di Perez De Ayala : Lunedì 3 dicembre ha inizio una nuova settimana con la soap opera spagnola 'Il Segreto' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 7 dicembre rivelano che i coniugi Castaneda riescono a mettere in porto il piano realizzato ai danni del Generale ma tengono nascosta la verità al figlio Matias. Il piano dei due innamorati ha dovuto fare i conti con dei cambiamenti ...

Calabria - Ritrovato il cadavere dell'agronomo 36enne scomparso lo scorso 2 novembre : Un giovane ragazzo di 36 anni, dopo diversi giorni di ricerche, è stato rinvenuto privo di vita in un lago in Calabria. Il giovane aveva fatto perdere le sue tracce da venerdi 2 novembre e le ricerche sono proseguite per diversi giorni fino alla tragica scoperta di oggi. Il giovane è stato avvistato da un passante al centro del lago. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e nelle prossime ore sarà svolta l'autopsia per stabilire le ...

Rimini - donna scomparsa dal 10 novembre : cadavere Ritrovato in mare : Il tragico esito delle ricerche Il ritrovamento odierno del cadavere della donna non è dunque altro che il tragico esito di una vasta operazione di ricerca coordinata dalla Prefettura riminese ...

Cadavere Ritrovato in un fosso in strada Pellerina a Torino : Un Cadavere è stato trovato in un fossato in strada Pellerina, a Torino. Il corpo dell'uomo, da una prima identificazione si tratterebbe di un anziano, è stato rinvenuto in un fossato alto circa 70 ...

Omicidio di Macomer. Arriva la conferma : il cadavere Ritrovato è quello del 18enne ucciso : E' Arrivata la conferma sul Dna: i resti ritrovati nelle campagne di Ghilarza sono di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer ucciso l'11 settembre scorso. Il corpo è stato ritrovato a seguito di una ...

Ravenna - Ritrovato cadavere del 24enne scomparso : E' stato trovato [VIDEO] attorno alle 17.30 di giovedì pomeriggio il corpo senza vita di Lukas Venturi, il giovane di 24 anni scomparso dalla sua abitazione in via Argirocastro a Ravenna [VIDEO], nel pomeriggio di mercoledì. Il giovane aveva preso la sua bicicletta, una city bike grigia, per fare un giro, dicendo che sarebbe tornato la sera a cena. Poi però non era più rientrato nella sua abitazione. La famiglia, preoccupata, aveva avvertito le ...