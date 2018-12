Rimini | il bimbo ha fretta | nasce dal benzinaio

Natale - parto anticipato : bimbo nasce nell’area di servizio a Rimini : Lo aspettavano per la notte di Natale, ma il piccolo ha giocato d’anticipo di qualche ora ed è venuto al mondo in una stazione di servizio. E’ accaduto ieri pomeriggio a Rimini. Quando sono iniziate le doglie, la donna ha preso posto nell’auto condotta dal marito e diretta verso l’ospedale, con la previsione che il travaglio sarebbe andato avanti per qualche ora e magari il parto avveniva proprio nella notte di ...