Riaperto l' aeroporto di Catania ma l' eruzione dell' Etna rimane intensa

Etna - Riaperto l'aeroporto di Catania. Ancora scosse di terremoto | : L'annuncio intorno alle 8 su Twitter, dopo che lo scalo aveva chiuso il 24 dalle 21.30 per la nube di cenere che si è sollevata dalla montagna. Continua lo sciame sismico: oltre 150 le scosse ...

Etna - Riaperto l’aeroporto di Catania dopo le scosse di terremoto : Etna, riaperto l’aeroporto di Catania dopo le scosse di terremoto Dalle 13 scalo pienamente operativo. Alle 8 di questa mattina era stato riaperto solo un settore di spazio aereo, dopo la chiusura di ieri sera dovuta alla nube di cenere che si è sollevata dalla montagna. dopo le 8.32 di oggi non sono state registrate nuove ...

Etna - Riaperto l'aeroporto di Catania. Ancora scosse di terremoto - : L'annuncio intorno alle 8 su Twitter, dopo che lo scalo aveva chiuso il 24 dalle 21.30 per la nube di cenere che si è sollevata dalla montagna. Continua lo sciame sismico: oltre 150 le scosse ...

Etna - Riaperto l’aeroporto di Catania. Ancora scosse di terremoto : Etna, riaperto l’aeroporto di Catania. Ancora scosse di terremoto L’annuncio intorno alle 8 su Twitter, dopo che lo scalo aveva chiuso il 24 dalle 21.30 per la nube di cenere che si è sollevata dalla montagna. Continua lo sciame sismico: oltre 150 le scosse registrate, tra cui due di magnitudo 4.3 e 4. Non preoccupa attività ...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : Riaperto l'aeroporto di Catania ma con voli limitati : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : Riaperto l'aeroporto di Catania ma con voli limitati : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : Riaperto l'aeroporto di Catania : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : Riaperto l'aeroporto di Catania : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Sciame sismico risveglia l’Etna. Riaperto parzialmente l’aeroporto di Catania : L’Etna saluta il Natale con un’intensa quanto improvvisa attività eruttiva che ha già provocato la chiusura a singhiozzo dell’aeroporto di Catania. Si tratta di una «eruzione laterale» che i vulcanologi si attendevano da diverso tempo, soprattutto da quando lo scorso luglio il vulcano era tornato in attività. A precedere l’eruzione è stato uno scia...

Aeroporto Gatwick - UK - - Riaperto dopo blocco per presenza dreni di 170 mila pax : Teleborsa, - Arrestate in Gran Bretagna almeno due persone, un uomo e una donna ritenute responsabili della ripetuta presenza di droni nell'area dell'Aeroporto londinese di Gatwick , secondo scalo ...

Due arresti per i droni - Riaperto aeroporto Gatwick : Wingate ha sottolineato come "non sia ammissibile che dei droni possano mandare all'aria una parte così rilevante della nostra economia in questo modo". L'aeroporto di Gatwick era stato riaperto ieri,...

Londra - mistero droni sull'aeroporto di Gatwick : scalo Riaperto | Due persone arrestate : Giallo sui droni, decine di migliaia di persone bloccate - Continua quindi il mistero dei droni sullo scalo alle porte della capitale britannica. Tra mercoledì e giovedì decine di migliaia di persone ...

Aeroporto Gatwick - UK - - Riaperto dopo blocco per presenza droni di 170 mila pax : Arrestate in Gran Bretagna almeno due persone, un uomo e una donna ritenute responsabili della ripetuta presenza di droni nell'area dell'Aeroporto londinese di Gatwick , secondo scalo aereo della ...

Londra - aeroporto paralizzato da droni in volo : Riaperto parzialmente dopo 24 ore : Ha riaperto Gatwick, il secondo più importante aeroporto nazionale inglese dopo quello di Heathrow, ma il blocco parziale dei voli potrebbe durare ancora giorni, proprio a ridosso delle festività natalizie. Costretto alla paralisi per 24 ore a causa dell'avvistamento di più droni nelle vicinanze delle piste di decollo e atterraggio, lo scalo era stato totalmente chiuso come misura di sicurezza. Scherzo di qualche buontempone o azione di disturbo ...