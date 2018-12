Ranking UEFA | il Real Madrid chiude in testa il 2018 La Juventus è quinta

Ranking UEFA - disastro Italia nelle coppe : ora il terzo posto è in pericolo : Questa che si è appena conclusa è una tre giorni da incubo per le squadre Italiane. Il bilancio finale di 5 sconfitte e un pareggio, quello doloroso dell' Inter , ha ripercussioni anche in chiave ...

Ranking UEFA : disastro Italia - l'Inghilterra allunga e la Germania si avvicina : Il disastro in Europa League del Milan, eliminato dall'Olympiacos , e la sconfitta della Lazio hanno chiuso la settimana pessima delle Italiane in Europa. Due squadre eliminate dalla Champions, Inter ...

Uefa - Inter e Napoli in Europa League : sorride l'Inghilterra che scappa del Ranking : E dire che lo scorso ottobre c'era il sorpasso: Spagna sempre prima, sì, ma Italia seconda e Inghilterra terza nel ranking per nazioni. Come non accadeva da tempo e grazie al poker di vittorie di Juve,...

Ranking UEFA - nessun cambio in vetta : Juventus nella top five : La tre giorni di scontri tra club in Europa non ha mutato nulla nel Ranking UEFA, quantomeno nella top ten. Il Real Madrid è sempre primo con 137,000 punti, seguito dal Bayern Monaco, che di punti ne ha invece 119,000. La Juventus è quinta, con 113,000 punti, preceduta dal Barcellona, che e’ terzo con lo stesso punteggio dei tedeschi, e dall’Atletico Madrid (117,00). Seguono Siviglia, PSG, Manchester City, Arsenal e Porto. Le ...

Ranking UEFA - la Juventus rimane al quinto posto - passo in avanti per la Lazio! : La UEFA, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il Ranking dopo le giornate di Champions ed Europa League. Al primo posto resta chiaramente il Real Madrid, allontanato di quasi 20 punti il Bayern Monaco e il Barcellona, secondi a pari merito. Al quarto posto l’Atletico Madrid, al quinto ecco la Juventus. Quindi Siviglia, PSG, […] L'articolo Ranking UEFA, la Juventus rimane al quinto posto, passo in avanti per la Lazio! ...

Ranking UEFA - l’Italia sempre 3ª : l’Inghilterra allunga : La serata di Europa League lascia l’Italia dietro l’Inghilterra nel Ranking Uefa, con le inglesi che allungano leggermente L'articolo Ranking Uefa, l’Italia sempre 3ª: l’Inghilterra allunga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ranking UEFA - il Napoli sorpassa il Liverpool : La serata del San Paolo ha portato al Napoli un punto prezioso contro i campioni di Francia del Paris Saint Germain, ma i partenopei hanno anche altri motivi per sorridere. Infatti, il risultato dell’altro campo del girone, il 2-0 inflitto dalla Stella Rossa al Liverpool, ha permesso a Insigne e compagni di superare i Reds nel Ranking Uefa, la classifica dei migliori club d’Europa. Con 71000 punti, gli azzurri si portano al ...

