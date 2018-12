Pronostico Brescia vs Cremonese | Serie B 26-12-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 25 dicembre 2018)B, diciottesima giornata,di, Mercoledì 26 dicembre. Consigli per la tua scommessa vincente.di Giuseppe Livraghi, mercoledì 26 dicembre. Il derby lombardo della cadetteria vede i due sodalizi giungere con stati d’animo (e di classifica) diametralmente opposti: fiducia e speranza per le “rondinelle”ne (pienamente in corsa per la promozione diretta inA), preoccupazione per i grigio-rossi, ripiombati in una zona di classifica poco tranquilla (i play-out distano solamente tre lunghezze) dopo le due sconfitte consecutive con Foggia (1-3 in trasferta) e Carpi (1-2 in casa).Gli altri pronostici diBCome arrivano?Il, terzo in classifica ad una sola lunghezza dal secondo posto (che vale la promozione diretta, attualmente appannaggio del Lecce a quota 29 punti), ...